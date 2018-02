Vuela Anderson

Pyeongchang, Corea del Sur.- Canadá obtuvo el oro en patinaje artístico, con el que había soñado por cuatro años. En cambio, el debut anhelado por una chilena, una mexicana y una argentina en estos Juegos Olímpicos deberá esperar más, debido a otra jornada de brutal viento.Esas condiciones meteorológicas causaron varias peligrosas caídas en el snowboarding, donde sin embargo, Jamie Anderson lució temeraria para darle a Estados Unidos otra presa dorada.De la belleza al arrojo, hubo para todos los temperamentos en la jornada de ayer en Pyeongchang.BELLEZA COLECTIVALas canadienses se proclamaron campeonas del evento por equipos en el patinaje artístico. Consiguieron así una misión que se habían planteado desde Sochi 2014, cuando se quedaron con la plata.Y dieron el paso adicional cuando aún no se realizaba siquiera la última prueba, danza en hielo. Así de marcada fue su superioridad colectiva.“Creemos que somos los mejores del mundo”, dijo Scott Munir, integrante del equipo.VUELO DE ALTO RIESGOAnderson no podía subir un escalón más respecto del que ocupó en el podio de Sochi. Su objetivo era mantenerse en lo más alto, y lo consiguió con nervios de acero.Durante una jornada en que las ráfagas de viento llegaron a alcanzar hasta 75 kilómetros por hora, varias competidoras en la modalidad de slopestyle sufrieron caídas aparatosas. La propia Anderson perdió el equilibrio en su segundo recorrido, pero la puntuación obtenida en el primero le había garantizado ya el bicampeonato olímpico.“Yo traté de mantener alto el ánimo, como diciendo ‘vamos a conseguirlo’”, relató Anderson. “Un puñado de chicas parecían pensar ‘no, esto no es seguro’ o cosas así. Pero esto que hacemos nunca es seguro”.CALENDARIO APRETADOEn el esquí alpino, no hubo siquiera oportunidad de desafiar las inclemencias del tiempo. Por segundo día consecutivo, se suspendió lo que iba a ser la primera jornada de esta disciplina, un pilar del programa olímpico invernal desde los primeros juegos, en Chamonix 1924.Quedó pospuesta la prueba de eslalon gigante para mujeres. En esa competición se aprestaban a participar la mexicana Sarah Schleper, la argentina Nicol Gastaldi y la chilena Noelle Barahona.El domingo, primer día de actividad en el programa del esquí alpino, tampoco alcanzó a competir un solo esquiador. Se postergó la prueba de descenso libre, en la que aparecerían el chileno Henrik von Appen y el boliviano Simón Breitfuss.Así, el calendario del esquí alpino lleva dos jornadas de retraso, lo que ha comenzado a generar problemas logísticos.El descenso libre de hombres se pospuso para el jueves, lo mismo que el eslalon gigante de mujeres. Pero ambas se llevarán a cabo en distintas sedes. Las mujeres esquiarán en el Centro Alpino de Yongpyong, empleado normalmente para pruebas técnicas, y los hombres seguirán en la sede original de las competiciones de velocidad, el Jeongseon.Esas dos pistas de esquí se encuentran separadas por una distancia de unos 50 kilómetros (30 millas).

