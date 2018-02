Viaja Rogelio Romero hoy a Venezuela

Este día el púgil juarense Rogelio Romero Torres viaja a Venezuela para intervenir en la Serie Mundial de Boxeo 2018, luego de un año de ausencia.En esta ocasión el peleador fronterizo no representará a México Guerreros, sino a Colombia. Portará el uniforme del equipo Heroicos.“Ahorita me encuentro en el Comité Olímpico Mexicano, pero mañana (hoy) salgo a Venezuela, donde se va a llevar a cabo la tercera fecha de esta serie mundial”, comentó el pugilista de 22 años de edad.El viernes 16 de febrero será la ceremonia de pesaje y el sábado 17, Rogelio buscará su primera victoria en la división de los semipesados.Con la de este año, son tres ediciones en las que ha estado presente el mexicano, las dos primeras representando a su país y esta tercera como parte del equipo de Colombia.“Esta vez no voy por México Guerreros, voy a pelear por el equipo de Colombia. La invitación me la hicieron luego del mundial en el que le gané a Venezuela”, aseveró.Con este ya son dos años en los que el equipo mexicano no tiene participación en una competencia de esta índole.Rogelio estuvo presente en las ediciones de 2015 y 2016; contabiliza cinco peleas, de las cuales ha ganado tres y perdido dos.Su camino en una serie mundial lo comenzó el 21 de febrero de 2015, fecha en la que derrotó 3-0 a Guojun Shi de China. Un mes después, el 21 de marzo, se impuso 2-0 a Hichem Kaalaour, competidor de Algeria.Ese mismo año, el 24 de abril, obtuvo su tercer triunfo, al doblegar por la vía del nocaut a John Newell de Inglaterra.El par de derrotas las sufrió en la serie mundial de 2016. Primero cayó ante Jonathan Esquivel de Estados Unidos, el 5 de febrero. El 22 de abril el púgil juarense no pudo evitar la ‘barrida’ del cuadro azteca, al caer por decisión unánime ante Julio La Cruz.La Cruz dominó a Romero en la división de los 81 kilogramos por calificaciones de 50-44, 50-44 y 49-45.“La verdad me siento muy comprometido de representar a otro país, es motivo de satisfacción que fijen en uno para reforzar al equipo de Colombia, la verdad me siento muy alagado y pues a echarle todas las ganas para no defraudar la confianza que me están dando”, señaló Romero.El conjunto de los Heroicos enfrentará en esta tercera fecha a los Caciques de Venezuela, en la ciudad de Maiquetía.