Llegan cambios a la Fórmula 1

Ciudad de México.- A partir del próximo 25 de marzo en el GP de Australia, la F1 comenzará a vivir cambios en su reglamento, tanto a nivel técnico como deportivo.Tras las emociones vividas en 2017 con las modificaciones en el ámbito aerodinámico, mismas que no se daban desde dos décadas atrás, y el ensanchamiento de los neumáticos, que ofrecieron mayor velocidad y agarre a los bólidos, la máxima categoría se prepara para arrancar con más variaciones en los reglamentos, en búsqueda de un mejor espectáculo.La temporada pasada prometía mucho después de unos primeros años de la era híbrida muy criticada y con los cambios de hace 12 meses no sólo hubo coches más espectaculares a nivel visual, sino también romper todos los récords de tiempos por vuelta y pasos de velocidad por curva.Ahora, para 2018, las modificaciones irán más en términos de seguridad al piloto y para alcanzar la tan ansiada igualdad competitiva entre equipos.Entre las modificaciones deportivas están la utilización de tres motores durante todo el campeonato, en vez de cuatro, esto con el fin de reducir costos; además, el sistema de penalizaciones cambiará para tener mayor igualdad y los neumáticos tendrán más compuestos para la elección libre de los equipos.En cuanto al reglamento técnico, desaparece la “T-wing” y las “aletas de tiburón”, aparece el halo y la no autorización de una suspensión especial en los ejes de los neumáticos.Con el inicio de las actividades para el 26 de febrero con los tests de Barcelona, ya se comienza de nuevo a respirar aires de F1.Cambios deportivosMenos motoresEn 2018 se disminuirá el número de elementos permitidos de la unidad de potencia para todo el año de 4 a 3. Los motoristas deberán invertir más en fiabilidad y menos tiempo en la búsqueda de potencia, lo que dificultará que Renault y Honda alcancen en rendimiento a Ferrari y Mercedes.Reducen penalizacionesLa FIA quiere acabar con las dudas que se generaban en 2017 en relación a la parrilla de salida por las sanciones de más de 20 y 30 posiciones. Por este motivo, en 2018, el piloto que tenga 15 o más plazas de sanción será ubicado al fondo de la parrilla.Más compuestosPirelli, además de incluir los nuevos súperduros e hiperblandos, hará que su gama de compuestos sea un punto más blanda, y los hiperblandos hasta 2 escalones menos duros. Incluso, será mucho más agresiva en sus elecciones de neumáticos para cada GP.Cambios técnicosHello HaloEl elemento de seguridad para la cabeza de los pilotos llega con muchos detractores y se plantea como el principal reto aerodinámico para la escuderías, las cuales empezaron a trabajar desde los test de Abu Dhabi en varias soluciones para reducir la resistencia al aire del elemento.Adiós ventajasQuizás la característica más sorprendente de los coches de la temporada 2017, y ahora borradas por la FIA, fue el "T-Wing", que producían una pequeña pero eficiente cantidad de carga aerodinámica, misma acción que generaban las "aletas de tiburón".Igual suspenciónAhora, se busca limitar un cambio en la altura del monoplaza mientras se está en carrera, una técnica que, cuando se explota, puede mejorar el rendimiento aerodinámico. Los equipos deben demostrar una altura de suspensión no mayor a 5 mm al girar el volante.

