Un 'honor' estar en Pyeongchang, dice entrenador norcoreano

Pyeongchang, Corea del Sur.- El entrenador de esquí alpino de Corea del Norte consideró un “honor” el participar en los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque reconoció que no espera mucho de sus tres discípulos.Corea del Norte envió a Pyeongchang una representación de 22 deportistas, incluidos los esquiadores, gracias a invitaciones especiales extendidas por el Comité Olímpico Internacional, en medio del inusitado ánimo reconciliatorio que hay entre ese país y su rival del Sur.Inicialmente, no había deportistas norcoreanos inscritos, luego que su Comité Olímpico nacional incumplió con un plazo para confirmar la participación de un par de patinadores que habían conseguido su clasificación a los Juegos.“Es un honor participar en los Juegos Olímpicos. Seguramente tenemos que ganar competiciones, pero tan sólo asistir tiene un significado especial”, opinó el entrenador Pyon Yong Do, tras reunirse el domingo con colegas de otras naciones.Los otros deportistas norcoreanos que participan en los Juegos son tres esquiadores de fondo, dos patinadores de velocidad sobre pista corta, dos patinadores artísticos y 12 jugadoras de hockey sobre hielo que ayudaron a conformar el primer equipo conjunto de las dos Coreas en la historia, con deportistas del sur.La selección coreana de hockey cayó el sábado por 8-0 ante Suiza en su histórico partido de debut.Pyon se mostró contento por ver que el equipo coreano había competido con una actitud de “unidad”. Consideró posible que las dos Coreas formen algún día un equipo conjunto de esquí alpino.“Si se hizo en el hockey, ¿por qué no con nosotros?”, preguntó.Corea del Norte dista mucho de ser una potencia en los deportes invernales, y ninguno de sus 22 deportistas en Pyeongchang tendría esperanzas reales de llevar una presea a casa. Pyon reconoció que no tiene grandes expectativas, más allá de que sus esquiadores compitan.Estaba previsto que la esquiadora Ryon Hyang compitiera ayer, pero los vientos intensos obligaron a posponer hasta el jueves la prueba del eslalon gigante. Ahora, tiene previsto debutar mañana, en el eslalon.Entre los hombres, Kang Song Il y Choe Myong Gwang entrarían en acción la próxima semana.

