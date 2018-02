No hay marcha atrás, no hay forma de evadirse. El pleito entre el actual monarca de los superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y el juarense Miguel ‘Mickey’ Román, es un hecho, sólo falta la fecha.El sábado anterior, mientras Román Portillo sometía sin piedad al colombiano Arístides Pérez, en función que se llevó a cabo en esta frontera, en el otro extremo del país, en Cancún, Quintana Roo, Berchelt realizó su segunda defensa de forma exitosa ante Maxwell Awuku de Ghana.“Listo, estamos puestos en espera de recibir la fecha para pelear con el campeón. No es reto, es un derecho que me gané a base de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificios”, comentó el pugilista fronterizo.El pasado sábado ‘Mickey’ se adjudicó el triunfo por la vía del cloroformo, a los 2 minutos con 36 segundos del cuarto asalto, con lo que llegó a 46 victorias por la vía del nocaut de las 59 que ya tiene en su récord.“Gracias a Dios salimos con la mano en alto y siempre agradecido con mi gente, mi familia. Estoy muy feliz por todo el apoyo que recibo; el ‘Neri’ Santos es mi casa y sentí de nuevo sus buenas vibras”, dijo Román.Por su parte, después de la segunda defensa, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt aseguró que está listo para recibir a las grandes figuras de la división.El púgil de 26 años de edad mencionó que tras su pelea opcional contra el rival africano, al que noqueó sin problemas, espera el pleito mandatorio frente a Miguel Román, quien al ganarle a Orlando Salido en diciembre anterior, obtuvo la oportunidad de retarlo.“Estoy listo para ‘Mickey’ Román, estoy listo para enfrentarlo a mitad de año. Me encantaría que fuera en el mes de julio, y aunque Canelo contra Golovkin nos quitará reflectores, no importa porque estaré preparado para subir al ring”, manifestó el originario de Quintana Roo.“Estoy seguro de poder medirme a los rivales que sean, porque hay campeón para rato. Por supuesto que son bienvenidos Vasyl Lomachenko, Kenichi Ogawa y Alberto Machado”, añadió el ‘Alacrán’.El monarca en la categoría de las 130 libras aseguró que si los campeones de otros organismos no quieren poner en juego sus títulos por la unificación, no importa, pues él está contento como el campeón del CMB.“Todos son grandes campeones, pero yo tengo el cinturón verde y oro, el que tuvo Mohamed Ali, Julio César Chávez, así que sólo quiero enfrentar los grandes nombres, si no quieren exponer su campeonato, está bien”, declaró Berchelt.