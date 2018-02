Saca de lo malo lo mejor

Ante la crisis de resultados que atraviesa el equipo que suma cinco fechas sin ganar en la liga, Miguel de Jesús Fuentes, director técnico de Bravos FC Juárez, aseguró que el plantel de futbolistas y él están en la misma sintonía, comprometidos a salir del mal momento que vive el equipo en el Clausura 2018.“Yo no conozco a ningún jugador que esté pensando en perder todos los partidos ni un técnico que diga: ‘yo estoy en contra de mis jugadores’, para nada”, manifestó. Fuentes Razo destacó que el duelo contra los Leones Negros de la U de G ha sido en el que los Bravos han corrido más en la presente campaña.“El equipo está bien, el esfuerzo está. Este partido que acabamos de jugar, ha sido el partido que más ha corrido el equipo, que más ha jugado a alta intensidad, por los cambios de ritmo que se van registrando en el GPS que trae cada jugador, entonces, el compromiso está del jugador”, recalcó.Indicó que los Bravos –quienes en poco más de una semana cayeron del segundo al noveno lugar y salieron de zona de calificación– han carecido de fortuna.“No hemos tenido la fortuna en el último tercio. No hemos tenido esa finura en el último pase y, bueno, nos están cayendo goles que, de repente, en otras circunstancias no nos caerían, pero, así es el futbol y seguir insistiendo, jamás bajar los brazos y hay tramo para recomponer y hay que sacar los tres puntos aquí en casa”, externó.Mañana, los Bravos recibirán a los campeones y actuales líderes generales Alebrijes Oaxaca y el sábado a Venados FC y Fuentes confió en que el grupo saldrá adelante.“Estamos ahí, así es el futbol, ligas tres victorias seguidas, estás en primer lugar, entonces, haya que empezar por lo primero, por volver a hacer un análisis. En la cuestión de entrega, de sacrificio, el equipo está, hay que tener más tranquilidad a la hora de definir y esperando que cambie un poquito la fortuna”, declaró.Admitió que en el plantel hay inquietud porque hace grandes esfuerzos y los resultados no se dan por una o por otra cosa.“Aquí contra Dorados hicieron dos tiros, uno le pega en la espalda a Elsniho y le desvía el balón a –Enrique- Palos. Hay veces que las cosas no están derechas y hay que seguir trabajando, jamás bajar los brazos, apegarse a lo que nos ha dado y tarde o temprano este gran equipo va a ligar esas victorias y esto quedará en el olvido”, afirmó.

