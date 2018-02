Le sube de nivel

Actual monarca estatal y regional, con tres años de trayectoria en las artes marciales mixtas y un récord invicto de 8-0 dentro de la jaula, el peleador juarense Eric Zamora está listo para probar su talento a otro nivel, contra los mejores del mundo.Zamora Escalera, de 22 años y 1.67 metros, recibió la convocatoria de la Federación de Artes Marciales Mixtas (FAMM) para representar a México en el Primer Campeonato Abierto de Australia, del 15 al 18 de marzo, en Melbourne, Australia.“La verdad, me siento muy emocionado. Me siento muy motivado porque es una oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo competir con peleadores ahora sí que muy buenos, más que nada, porque me estoy enfrentando con peleadores de otros países”, expuso.Eric, quien entrena con Ricardo Morales y ha sido llamado a la selección nacional junto a Ismael Ríos, desconoce a cuántos rivales enfrentará en Oceanía, pero lo que sí sabe es que será el examen más complicado de su carrera.“No sé con cuántos peleadores me vaya a tocar, pero, la verdad, sé que va a ser hasta ahorita mi prueba más difícil y por eso estoy motivado. Estamos preparándonos para darlo todo en la jaula”, mencionó.Figurar dentro de los mejores peleadores del país y tener la posibilidad de portar los colores de México en el extranjero, ya no sólo de Juárez y de Chihuahua, lo mantiene a tope en el aspecto anímico.“Me siento muy contento de estar en el ranking de los tres mejores peleadores de mi categoría de México. La verdad, no es nada fácil enfrentar a tanto peleador, pero me siento muy emocionado porque soy de los mejores de México y de los seleccionados para representar al país”, manifestó.El secreto para llegar a este punto en tan poco tiempo ha sido la disciplina, destacó.“Más que nada, la disciplina. A veces tienes que privarte de ciertas cosas, de salir a fiestas, de desvelarte, a veces, reuniones hasta familiares, tienes que sacrificar porque si quieres dar un buen resultado, tienes que sacrificar muchas cosas”, afirmó.Eric, quien debido a una lesión no pudo acudir al primer nacional de artes marciales mixtas, efectuado el año anterior, en la Ciudad de México, busca junto a Ríos y los coaches Morales y Jaime ‘Tigre’ Hernández, patrocinadores para cubrir los gastos que rondan en los cien mil pesos.“Me dan el llamado que también voy a poder asistir a este torneo y estamos buscando ahorita el apoyo para poder cumplir mis metas, mis sueños, para seguir adelante con esto”, expuso.Morales, resaltó que el llamado al seleccionado azteca a Zamora y Ríos, representa un gran crecimiento para las artes marciales mixtas de esta ciudad.“Es mucho crecimiento si llegaran nuestros jóvenes a participar, ya que le trae buena imagen a Ciudad Juárez por el trabajo que se viene haciendo dentro de esta disciplina y yo creo que llamaría la atención a más jóvenes que en vez que anden ahí de vagos se enfoquen mínimo en un deporte. El arte marcial siempre te va a guiar para ser mejor persona, para ser más disciplinado y ante la sociedad, en todos los aspectos te pueden ayudar las artes marciales”, dijo.Indicó que buscan apoyos de parte de la iniciativa privada para costear este viaje y harán todo lo posible para que Zamora y Ríos vayan a Australia, en compañía de Hernández y de él, quienes los asistirán en la esquina.