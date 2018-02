Valuada en 500 mil dólares, droga incautada a Loaiza

El exbeisbolista mexicano de Grandes Ligas, Esteban Loaiza, quien fue arrestado en California bajo sospecha de tráfico de drogas, permanece bajo arresto debido a que no ha pagado la fianza de 200 mil dólares que le fue fijada, luego de ser fichado por cargos que involucran posesión, trasiego y venta de más de 20 kilos de lo que se presume es cocaína valuada en cerca de 500 mil dólares, informó el Departamento de Policía del Condado San Diego.De acuerdo a una publicación de El Universal, Loaiza deberá presentarse ante la Corte el miércoles. Se desconoce de momento si ha contratado a un abogado.El teniente Jason Vickery, de la Policía de San Diego, indicó que los paquetes que contienen un polvo blanco aún están siendo sometidos a análisis y se cree que se trata de cocaína, aunque también podrían estar involucradas otras drogas.El arresto fue parte de una indagatoria sobre drogas que sigue en curso.Los oficiales detuvieron a Loaiza por una infracción menor de tráfico el viernes después que el ex de Jenni Rivera saliera de una vivienda que empezó a rentar recientemente en la comunidad costera de Imperial Beach, cerca de la frontera con México. Las autoridades tenían el vehículo bajo vigilancia ante la sospecha de que era usado para el tráfico de drogas.Cuando realizaron una revisión encontraron un sofisticado compartimento usado para ocultar contrabando, de acuerdo con las autoridades. Eso los llevó a solicitar una orden de revisión para la casa rentada por Loaiza, donde hallaron los paquetes de droga, según los investigadores.El agente de Loaiza se dijo triste por la noticia del arresto y detalló al diario The San Francisco Chronicle que no cuenta con información sobre la detención ni ha hablado recientemente con el expelotero.John Boggs declaró el lunes que no estuvo disponible cuando Loaiza le llamó a su oficina la semana pasada.Boggs declaró que se sintió "asombrado y triste" y aseguró que "no había ningún indicio de que él llegaría a estar en este tipo de situación".Loaiza jugó para varios equipos en su carrera en Grandes Ligas de 1995 a 2008, iniciando con los Piratas de Pittsburgh y concluyendo con su segundo período con los Medias Blancas de Chicago. Tuvo un récord de 21-9 con los Medias Blancas en 2003 y abrió en el Juego de Estrellas ese mismo año.

