Toluca, Edomex— Los clubes del Ascenso MX vivirean en la incertidumbre al menos hasta el 1 de marzo, cuando se definirá si procede o no la idea de suspender el ascenso a la Liga MX, aunque de entrada ayer todos lo presidentes de los clubes la rechazaron totalmente.Los representantes de los equipos se reunieron para abordar el tema con el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.“La postura que han manifestado todos los presidentes estos días fue de rechazo a una supuesta propuesta que se estaba discutiendo en el Comité de Desarrollo Deportivo. Lo que comenta Enrique es lo que se ha venido trabajando en el Comité, pero no hay una propuesta específica, detallada”, expresó José Alberto Castellanos, presidente de la UdeG.“Si bien el tema seguirá y estaremos en la incertidumbre todavía estos 15 días, el tema es que nos vamos más tranquilos”, dijo Castellanos.El 1 de marzo, en reunión con los presidentes de la categoría de plata se expondrá si hay avance como para convertirse en una propuesta formal y presentarla a la Asamblea de la FMF, afirmó Enrique Bonilla, presidente de ambos circuitos.“A esta idea todavía le falta mucha información y el análisis de la misma, para poder ser considerada como una postura formal. Acordamos que para el 1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance en la recopilación de la información y el desarrollo de una posible propuesta, de insistir y de ser viable”, comentó Bonilla tras reunirse con los presidentes de los equipos del Ascenso MX en la FMF.“Mientras tanto les agradecí no basar su análisis en rumores o en documentos incompletos”.El directivo apuntó que se analizará más a fondo la idea que busca en esencia el mejorar al futbol mexicano, no sólo cerrar el ascenso.“Ésta (idea) ha tomado la luz pública porque se filtró, pero así como ésta hay otras que se han venido desechando, otras que se han venido aplicando. Los clubes aceptaron analizar de manera conjunta lo que resulte de la recopilación”, apuntó.“Lo que se busca, repito, no es cerrar el ascenso, no es crear un nuevo formato, lo que se busca es cómo mejorar el futbol, cómo darle solidez a los clubes del Ascenso MX, cómo hacer que puedan tener estructuras sólidas, de tal manera que crezcan. No es nada más la idea de cerrar por cerrar, es qué podemos poner en la mesa que nos permita llegar a la mejora en el futbol mexicano”.

