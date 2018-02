Port St. Lucie, Florida.- Giancarlo Stanton y AJ Ramos, excompañeros con los Marlins de Miami y aún buenos amigos, estudian la posibilidad de compartir una casa esta temporada ahora que ambos juegan en Nueva York. Podría ser un arreglo conveniente, debido a que uno de los dos estaría de gira la mayor parte del tiempo –excepto cuando Stanton y los Yanquis se enfrenten a Ramos y los Mets en la Serie del Subway.“Le voy a dejar algunas trampas. Saben, podría impedir que duerma y ese tipo de cosas”, dijo Ramos. “Pero no, aún estamos buscando. No hay nada seguro hasta el momento”.Durante su aparición en el campo primaveral ayer, se le preguntó al relevista de los Mets cómo dividiría la cuenta de víveres con un compañero que tiene un contrato por 325 millones de dólares.“Oh, él compra todo. Claro”, dijo Ramos sonriendo. “Estoy jugando, son buenos tiempos”.Ramos, quien en 2016 fue al Juego de Estrellas, fue canjeado a los Mets en julio pasado. Stanton fue enviado a los Yanquis en diciembre como parte del esfuerzo de Miami para reducir la nómina.Stanton sacudió 59 jonrones el año pasado, la cifra más alta en Grandes Ligas desde 2011, y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Ya no jugará en el extenso Marlins Park, sino en el Yankee Stadium que beneficia a los bateadores, especialmente por el jardín derecho.“Puede sacar la pelota por ahí con un mal swing. Ese parque es muy chico”, dijo Ramos. “Básicamente puede escupir esa pelota fuera del parque. Así que creo que le va a ir muy bien”.Retirarán Azulejos número de HalladayToronto.- El número 32 que Roy Halladay portó será retirado por los Azulejos de Toronto antes de su primer partido de la temporada, un duelo ante los Yanquis de Nueva York el 29 de marzo.Halladay murió a los 40 años el 7 de noviembre cuando la aeronave que él mismo piloteaba se estrelló en el Golfo de México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.