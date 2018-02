Superan Soles 1-0 a Cobras Premier

Con una mejor capacidad para adaptarse a una inferioridad numérica, el equipo Soles se llevó el clásico de la Tercera División, tras imponerse 1-0 a Cobras Premier.En actividad de la jornada 16, dentro del grupo 13, la escuadra soleada sumó su segunda victoria consecutiva en esta segunda vuelta; el cuadro ofidio, al contrario, ya registra tres descalabros al hilo.El encuentro se desarrolló en el Estadio 20 de Noviembre, y en la misma primera parte el conjunto soleado pudo haberse quedado con un hombre menos, luego de una plancha por parte de Edgar Rodríguez sobre Andrés Márquez, pero el árbitro juzgó la falta con cartón amarillo.Al minuto 34 de tiempo corrido el arquero de Cobras, Esteban Martínez evitó la caída de su marco con una excelente atajada a disparo lejano de Miguel Díaz.El juego comenzó a abrirse y las aproximaciones en las áreas fueron más constantes. De forma gradual el equipo ofidio fue siendo más incisivo, con disparos lejanos que no encontraban el arco.La primera parte concluyó con la igualada sin anotaciones. Llegaron los 15 minutos de descanso y ambos estrategas ajustaron sus piezas.Al 54’ de acción Alexis Márquez fue pintado de rojo y abandonó el encuentro, dejando a la escuadra soleada con un hombre menos.Parecía que Cobras sacaría ventaja de tener un hombre más en la cancha, pero Soles sorprendió al minuto 59 con el gol de Christopher Martell.La jugada la fabricó de forma excelsa Miguel Díaz, quien prácticamente le puso medio gol a su compañero, luego de conducir desde la media luna, se quitó hombres, jaló marca para luego filtrar una pelota que dejó solo frente al arco a Martell que sacó disparo de zurda para vencer al portero Esteban Martínez.Después de la anotación, Cobras perdió claridad y profundidad, dejó espacios que no supo capitalizar el rival. David Samaniego tuvo una jugada bastante clara para poner el 2-0, pero no pudo definir.

