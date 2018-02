Empata el Barsa en casa ante Getafe

Barcelona.- En un gris partido de local, el Barcelona no pasó del empate sin goles ayer frente al recién ascendido Getafe, una repartición de puntos que obliga al conjunto azulgrana a mantenerse sobre aviso en la cima de la Liga española.El Barsa se mantiene como líder con 59 unidades, pero ahora sólo cuenta con siete puntos de ventaja sobre el escolta Atlético de Madrid, que el sábado venció 1-0 al colista Málaga y tiene marcado en el calendario la visita a Barcelona del 4 de marzo.Tanto el tercero Valencia, que ganó 3-1 al vecino Levante, como el cuarto Real Madrid, que el sábado goleó 5-2 a la Real Sociedad, están lejos de la pelea por el título con 43 y 42 puntos, respectivamente, por la 23ra fecha.La programación dominical registró también la victoria por 1-0 del sexto Sevilla sobre el noveno Girona, con gol de Pablo Sarabia a los 46 minutos.El octavo Celta de Vigo festejó un doblete del uruguayo Maxi Gómez (32 y 80) pero sólo empató 2-2 con el 15to Espanyol, que se puso al frente por conducto de Leo Baptistao (10) y empató gracias a Gerard Moreno (87).El colombiano Yerry Mina debutó en el once titular del Barsa y no desentonó en defensa, pero ni el astro argentino Lionel Messi ni el goleador uruguayo Luis Suárez brillaron como en otras ocasiones, y el Getafe, actual 10mo clasificado, hizo valer su condición de tercer equipo menos goleado del torneo para llevarse un punto del estadio Camp Nou.“No es normal que nos cueste tanto marcar en casa”, comentó el técnico azulgrana Ernesto Valverde.Mina, por su parte, se mostró conforme con su estreno lanzando un mensaje de calma a la afición.“Tenía mucha fe de que iba a marcar, pero lastimosamente no se dio. No hay nerviosismo, sabemos que esto es muy largo”, subrayó.El conjunto dirigido por José Bordalás se le atragantó al Barsa desde el arranque. Solidario y bien organizado en tareas defensivas, cedió la posesión de la pelota a los locales, que apenas pisaron el área defendida por Vicente Guaita.Inocuo Paco Alcácer, poco entonado Philippe Coutinho, y bien sujetado Suárez, al Barsa le costó hilvanar jugadas ofensivas, aun cuando Messi bajó a la medular para intentar dirigir el juego.La propuesta del Getafe fue mucho menos barroca pero bastante más efectiva en cuanto a la generación de ocasiones de gol. Los visitantes amenazaron en dos ocasiones antes del descanso: primero en un arribo de Amath Ndiaye que logró interceptar Sergio Busquets en el retroceso, luego en un disparo cruzado de Ángel Rodríguez encarando a Mina, tras robo a Coutinho.El ex del Liverpool no encontraba su sitio en el mediocampo barcelonista y la mejor oportunidad de los de Ernesto Valverde en el primer tiempo fue un pase de Iván Rakitic para Messi, que logró perturbar el uruguayo Damián Suárez.

