Hace Mayweather guiño a UFC

Ciudad de México— El boxeador Floyd Mayweather Jr. hizo otro guiño a la Ultimate Fighting Championship (UFC), al subir una imagen en su Instagram donde se le ve golpeando a Conor McGregor, quien luce con el rostro lleno de sangre y en un octágono.“Asesino certificado vs. perra certificada”, escribió Mayweather, quien ya venció al monarca irlandés en un ring de box.En meses pasados, el “Money” reveló que tenía una oferta de mil millones de dólares para hacer tres o cuatro peleas en el UFC, pero cabe señalar que Floyd jamás ha peleado en las AMM.Calienta Arely los puñosMonterrey, NL— A una semana de buscar hacer historia en el boxeo como la primer mujer en México en ganar cuatro títulos mundiales en los organismos más importantes, Arely Muciño se dijo lista para el combate.La “Ametralladora” está afinando el cierre de su preparación en su gimnasio del sector San Bernabé y espera llegar lo mejor posible al pleito del 17 de febrero ante Monserrat Alarcón, por el título mundial mosca de la OMB, a disputarse en Guadalajara.De ganarlo, la regia entraría a los libros históricos del boxeo femenil nacional, pues ya posee el de la FIB, AMB y CMB y está en busca de su cuarto cinturón mundial, algo que ninguna mexicana había logrado.“Trato de cuidarme mucho en el peso, estuve haciendo muy bien el sparring, ya no me falta nada, esta pelea la estamos esperando hace mucho tiempo y conforme van pasando los días se sienta más la adrenalina y somos seres humanos y somos guerreros, ya nadamás me falta estar en la báscula y dar el peso y a disfrutar lo que más me gusta hacer”, expresó Muciño, quien retará a la campeona Alarcón.

