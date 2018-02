Reciben Mineros 'ayuda'

A pesar de sumar seis derrotas consecutivas, el equipo de basquetbol varonil de UTEP se mantiene como uno de las 12 escuadras que entrarían al Torneo de la Conferencia USA, gracias a la derrota que los Búhos de Rice sufrieron el sábado ante los Blazers de UAB.Esta semana UTEP tendrá gira de dos encuentros, primero el jueves ante los 49s de Charlotte, equipo que ocupa el último lugar de la tabla general, después el sábado visitarán a los Monarcas de Old Dominion, que son uno de los mejores de la liga y se ubican en el segundo lugar.Con seis partidos por disputar en la temporada regular, los Mineros se ubican en el lugar número 12 y de mantenerse ahí, serían el último equipo invitado a la postemporada que se jugará en Frisco, Texas, a partir del 7 de marzo.La escuadra paseña ha ganado solamente siete partidos en la presente temporada por 17 derrotas, mientras que en partidos de liga su récord es de 2-10. Debajo de los Mineros están los Búhos de Rice con 5-20 en general y 2-10 en conferencia y al final Charlotte con 5-18 en general y 1-11 en la liga. Por ahora Rice y Charlotte están eliminados.‘Nuestro objetivo es ingresar al torneo (Conference USA)’, dijo Phil Johnson, entrenador interino de los Mineros. ‘No está fuera de alcance en absoluto. Este fue un gran juego para tratar de ganar y ayudar a nuestra causa. Pero nos quedan seis y todos serán juegos difíciles. Cuatro de ellos serán fuera, y dos son juegos difíciles en casa. Por lo tanto, no será fácil de ninguna manera. Pero espero que tengamos suficiente fuerza en nosotros para llegar al torneo.’UTEP regresará al Don Haskins hasta el 22 de febrero para recibir a los Bulldogs de LA Tech, que se ubican en el octavo sitio con una marca general de 15-11 y 6-7 en la conferencia. Dos días después, el sábado 24, serán anfitriones de las Aguilas Doradas de Southern Miss, que ocupan el noveno sitio con seis victorias y siete derrotas en partidos de liga y 13-13 en general.CONFERENCIA USAPosiciones basquetbol varonilEscuela Conf. Gral.1 M. Tennessee 12-1 20-52 Old Dominion 10-2 19-53 WKU 10-2 18-74 Marshall 8-4 17-85 North Texas 7-5 14-116 UTSA 7-5 14-117 UAB 7-6 16-108 LA Tech 6-7 15-119 Southern Miss 6-7 13-1310 FIU 5-8 11-1511 Florida Atlantic 4-9 10-1512 UTEP 2-10 7-1713 Rice 2-10 5-2014 Charlotte 1-11 5-18

