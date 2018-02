Salen judokas juarenses a la batalla

Dispuestos a calificar a los selectivos nacionales ‘Tomoyoshi Yamaguchi’, categorías Sub-13 y Sub-16, así como Sub-18, Sub-21 y Primera Fuerza, eventos clasificatorios a Olimpiada Nacional, cuarenta y siete judokas juarenses contenderán hoy, en la Olimpiada Estatal, en Chihuahua.Precedidos por cinco coronas estatales, artemarcialistas de los dojos UACJ, Evolution, Santa Teresa, Tamachi, Olympus y Alvídrez representarán a Ciudad Juárez en la competencia, en busca del sexto título consecutivo.“Llevamos cinco al hilo, entonces, esperamos ahora con mucha gente otra vez nueva, igual que en años anteriores, repetir otra vez la hazaña de quedarnos con el campeonato estatal”, declaró Óscar Alvídrez, titular de la liga municipal de este deporte. Dentro de los nombres con mayor experiencia, roce y logros en el conjunto local, figuran los seleccionados nacionales César Mendoza, Adrián Fraire y Diana Rosales, así como una buena cantidad de medallistas en torneos a nivel México.“Traemos una combinación muy buena entre experiencia y juventud”, destacó el sensei.El grupo de atletas es conformado por los hermanos Efrén, Diana, Nidia y Flor Rosales; José Cárdenas, Samuel Montañez, Abril Payán, Adrián Palacios, Jesús Galván, Monserrat González, Carlos Gil, Diego Pérez, Ángel Cordero, Valeria Arizpe, Emilio Aguilera, Fernando Solórzano, Alin Gardea y Diego Cordero.Igualmente, por los hermanos Adrián y Santiago Fraire; René Rubio, Saúl Fernández, Adán García, Aurora Madrigal, Edward Rivota, Luz Lemus, Zoé Rivera, Luis López, María, José y Ángel Vázquez.Omar Pérez, Raymundo Garza, Miguel Corral, César Mendoza, Diana Gutiérrez, Diego Torres, Sarah Solís, Juan Ordoque, Estrella Rodríguez, Alma Jasso, Brandon Granados, Juan Estrada, Armando Lastra, Ciro Sánchez, Emiliano Ávila y Juan Lozano, también integran el conjunto local.Como parte del proceso clasificatorio para sacar a la Selección Chihuahua que tomará parte en los citados eventos, la delegación fronteriza de judo cumplirá con un tercer torneo estatal, luego de los efectuados en Delicias y en esta frontera.Ello, luego que el Instituto Chihuahuense del Deporte estableció un ranking que se formará después de las tres justas.Del 22 al 25 de febrero, Mérida, Yucatán, será sede del ‘Tomoyoshi Yamaguchi’ para categorías mayores (Sub 18, Sub 21 y Primera Fuerza).El evento selectivo para los judokas de Pre Infantil, Sub 13 y Sub 15, se llevará a cabo en Guanajuato, del cuatro al ocho de abril entrante, indicó Nicolás Segura, titular de la Asociación Estatal de Judo.

