Ciudad de México— Los goles de Dieter Villalpando y del paraguayo Carlos González le dieron a Necaxa la victoria ayer 2-0 ante Cruz Azul por la sexta fecha del torneo Clausura mexicano.Villalpando abrió el marcador a los 14 minutos y González marcó su cuarto gol del torneo para darle rumbo al encuentro a los 64. Los Rayos ganaron por segunda ocasión en sus últimos tres partidos.Con ocho puntos, Necaxa trepó al octavo puesto de la clasificación a la espera de los demás resultados de la fecha.Cruz Azul, de paso invicto en las primeras cuatro fechas, perdió su segundo encuentro consecutivo y permanece con seis unidades, en el 12do escalón. La Máquina hilvana cuatro partidos sin ganar en el estadio Azul.Cruz Azul tomó la manija del partido en el arranque pero le faltó profundidad y Necaxa tomó la ventaja en una jugada de contragolpe en la que Villalpando aprovechó un rebote dentro del área para conectar potente disparo de pierna derecha que dejó sin oportunidad al portero Jesús Corona.Poco antes del descanso, los Rayos volvieron a generar peligro con un contragolpe que dejó sólo al chileno Víctor Dávila frente al portero Corona, quien alcanzó a desviar la pelota con la pierna derecha.Poco después, en otro contragolpe, Dávila entró al área por el costado izquierdo antes de sacar un disparo que fue rechazado por el portero Corona y el rebote le quedó servido a González, quien anotó con tiro suave por el centro del arco.Lobos BUAP 3, Atlas 1Puebla— Con goles de Jerónimo Amione y del colombiano Julián Quiñones en la segunda mitad, Lobos remontó y consiguió su primera victoria del torneo al vencer 3-1 al Atlas. El argentino Milton Caraglio adelantó a los visitantes a los 34 minutos, pero Amione descontó a los 71. Quiñones logró el tanto de la victoria a los 76 y agregó uno más sobre la hora a los 90.Con el resultado, Lobos alcanza cuatro puntos y abandonó el último puesto de la tabla para colocarse 17mo.Atlas perdió su quinto choque de la campaña y se hundió en la cola con apenas tres puntos.Chivas 0, Santos 2Guadalajara— El argentino Julio Furch y el caboverdiano Djaniny Tavares lograron sendos goles y Santos se impuso 2-0 a un Chivas que sigue sin poder ganar en casa.Furch abrió el marcador con remate de cabeza a los 32, y Tavares sentenció el encuentro a los 57 aprovechando un centro por derecha para convertir con un remate por encima del portero Rodolfo Cota.Fue el séptimo tanto del torneo para el delantero africano, que es el máximo anotador.Santos extendió a cuatro su racha de partidos sin revés y con sus 11 unidades trepó al cuarto puesto de la tabla.Chivas sufrió su cuarto revés consecutivo en el estadio Akron, donde no gana desde el 28 de octubre del año pasado.HOY POR TVToluca vs Monterrey11:00 a.m. / UTDNVeracruz vs Pachuca5:00 p.m. / TV Azteca

