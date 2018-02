Da cátedra

Miguel ‘Mickey’ Román dio una cátedra de boxeo y se impuso al colombiano Arístides Pérez, para retener el campeonato Internacional de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.‘Mickey’ arriesgó su estatus de retador oficial al título del mundo ante un rival que presumía tener un gran recorrido en el boxeo de paga, credenciales que esta noche no fueron suficientes.El juarense se adjudicó el triunfo por la vía del cloroformo, a los dos minutos con 36 segundos del cuarto asalto, con lo que llegó a 46 victorias por la vía del nocaut de las 59 que ya contabiliza en su récord.En el duelo coestelar de la función, la local Diana ‘La Bonita’ Fernández se quedó con el cinturón Internacional supermosca WBC, al imponerse a la norteamericana Noemí ‘No-No’ Bosques.La juarense dejó caer la metralla en el octavo episodio para que el tercero sobre la superficie detuviera la contienda, cuando corría el minuto con 57 segundos.El ex olímpico, originario de Linares, Nuevo León, venció al juarense Héctor ‘Tizoc’ Mendoza, con cloroformo incluido, a los dos minutos con 34 segundos del tercer giro.Carlos ‘Rancherito’ Ramírez no tuvo grandes inconvenientes para doblegar a Moisés Adame, en el mismo primer round, por la vía del nocaut técnico, a los dos minutos con 11 segundos.Marcos ‘Papitas’ González derrotó a José Luis Ávalos, a los 52 segundos del quinto asalto, en la división de los superligero.En una de las mejores peleas de la noche, Darío ‘Macizo’ Ferman se impuso a Esteban Villalba a los 39 segundos del cuarto capítulo.Pese a tener el ojo izquierdo ya lastimado, Ferman se vio valiente y sentó a Villalba en el tercer round; en el cuarto finiquitó la obra con una combinación de golpes que dieron en la cabeza de Esteban, para que se decretara la finalización del combate por la vía del nocaut.En la división de los pesos pluma, a seis rounds, se enfrentaron Edgar Martínez de Ciudad Juárez y Valentín León de Sinaloa.El sinaloense se llevó la victoria por la vía rápida, al minuto con 25 segundos del tercer rollo.La primera pelea de la velada fue protagonizada por Iván Jiménez y Miguel Esparza, ambos contendientes originarios de Ciudad Juárez. Esparza se acreditó el triunfo por la vía del cloroformo al minuto con 11 segundos del primer asalto.

