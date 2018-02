A terminar la malaria

En el cierre de la jornada siete en el Ascenso MX, tras una agitada semana dentro y fuera de la cancha, con malos resultados, iniciativas de terminar con el ascenso y descenso en la Liga MX y, de aumentar de 18 a 20 los equipos en el máximo circuito, urgidos de un triunfo, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 11:00 horas, a los Leones Negros de la U de G, en el Estadio Jalisco.Los Bravos, quienes de acuerdo al periodista André Marín, serían uno de los dos invitados por la Federación Mexicana de Futbol a jugar en el máximo circuito junto a Atlético San Luis, en caso de la citada expansión, buscarán salir hoy, en el Estadio Jalisco, de la mala racha de cuatro juegos sin victoria en el torneo de liga.Al momento de redactar esta nota y con tres juegos por desarrollarse en la jornada sabatina, los Bravos, quienes empataron a un gol en casa contra Dorados Sinaloa, el sábado anterior, se mantenían en el séptimo sitio en la tabla con nueve puntos.Los Leones Negros, quienes dieron la gran sorpresa, quitaron el invicto y derrotaron en casa a Alebrijes Oaxaca 1-2, marchan en décimo sitio con ocho puntos.El duelo contra la U de G marcará el inicio de una semana importante y con muchas implicaciones para el FC Juárez, que el miércoles 14 y el sábado 17, recibirá a Oaxaca y a Venados FC.“Son todos –los juegos- importantes. Tenemos este domingo y después dos en casa. Creo que va a ser por demás importante sacar la mayor cantidad de puntos”, expresó el delantero Mauro Fernández.‘Rayo’ destacó que el equipo está dolido por la goleada ante Zacatecas, por los malos resultados en la Copa MX e igualmente, dispuesto a revertir la situación.“Confiamos y creemos en todos nosotros que trabajamos para dar la vuelta. Sabemos y nos agarramos de eso, nos aferramos a dar vuelta a la página y ya, pensar en U de G y sacar tres puntos que van a ser muy importantes”, comentó.Alejandro Berber, lateral derecho de la escuadra local, enfatizó que los Bravos tendrán que hacer su trabajo hoy y sumar tres puntos, los cuales, no consiguen desde la fecha dos, el 13 de enero, cuando derrotaron 2-1 al Atlético San Luis.“Tenemos que ir a sacar los tres puntos contra U de G que también tiene sus cosas importantes. Siempre lo he dicho, la liga no es nada fácil, pero, sí, ya tenemos que empezar a sumar de a tres para que no se vea reflejado en la tabla”, apuntó.

