Suma Cruz Azul cuatro sin ganar en liga

Ciudad de México– Cruz Azul perdió el invicto en casa y ligó 2 derrotas en la Liga MX, cuatro sin ganar en el torneo, tras caer hoy 2-0 con Necaxa, en cotejo de la Jornada 6 del Clausura 2018.El técnico Pedro Caixinha había prometido que La Máquina mostraría otra cara en el Estadio Azul, que metería gol y ganaría, pero sus celestes simplemente fueron superados por unos Rayos que se sintieron en su hogar.Alentado por su afición, que se hizo presente prácticamente con la mitad de la asistencia al inmueble, de los 18 mil 600 espectadores, al conjunto necaxista le bastó un primer tiempo de superioridad y un contragolpe en el complemento para sacar el triunfo.La Máquina venía de perder el viernes de la semana anterior con Atlas en el Estadio Jalisco, pero despertó al vencer al Puebla el miércoles pasado en la Copa MX.Apenas al 13’, Dieter Villapando metió disparo cruzado a segundo palo, tras aprovechar un centro de Carlos González.El paraguayo tuvo todo el tiempo de sacar servicio ante una pasiva marca del central Jordan Silva.Para el 64’, cuando los celestes más tocaban el arco del visitante, González sólo tuvo que empujar un balón que escupió el portero Jesús Corona tras un remate sin marca de Víctor Dávila.La Máquina arrancó presionada el encuentro porque se dedicó más a reclamar cualquier cantidad de cosas, sobre todo el chileno Felipe Mora.Al 20’, reclamó airadamente que se marcara una falta sobre Villalpando, por lo que el árbitro Alejandro Funk lo sentenció con amonestarlo si continuaba.Cuatro minutos después, Mora cayó en el área y exigió penalti, pero el silbante no lo consideró así. El atacante chileno terminó por salir para la segunda mitad.Corona evitó que los Rayos se fueran al medio tiempo con mayor ventaja cuando ganó un mano a mano a Dávila, quien fue asistido por un excelso Villapando, al 41’.La primera parte no pudo cerrar peor que con la lesión de Carlos Peña, quien salió lastimado de la pierna derecha y entre abucheos de la afición cementera.Cruz Azul despertó en el complemento tras el ingreso de Francisco Silva en la contención, pero entonces apareció Marcelo Barovero.El portero del Necaxa primero desvió con manotazo un cabezazo de Jordan Silva, tras tremendo vuelo, al 55’, y un minuto después, sacó a una mano un disparo de Walter Montoya.Tras ello, un contragolpe concluido por Gonzalez fue suficiente para el conjunto de Aguascalientes.La fiesta que la afición de los Rayos vivió desde el inicio del partido, tomó mayor fuerza y entonces recordó cuando este equipo jugaba en la Ciudad de México.La Máquina todavía alcanzó a marcar al 75’, pero fue anulado por fuera de lugar de Martín Cauteruccio.Cruz Azul, abucheado por su gente durante el segundo tiempo y tras el silbatazo final, ya no tuvo reacción y así arranca la semana de doble jornada: ligando derrotas, perdiendo el invicto en casa y con la duda de saber qué hará el miércoles en casa de los poderosos Rayados.Caixinha dijo que Ángel Mena no había mostrado actitud ante Puebla en el duelo de la Copa MX, pero hoy a varios celestes les faltó garra y mucho futbol.En el Clausura 2018, Cruz Azul suma 6 puntos, pero sólo ha tenido un triunfo en el Clausura 2018, en la Fecha 2 ante Chivas.El Necaxa llegó a las 8 unidades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.