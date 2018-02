Corona K P Wildact remontada con victoria

usto al salir de la última curva, dejando atrás a Kell Paso, y bajo la monta del venezolano Roimes Chirinos cruzó la meta en primer lugar para ganar El Diario Handicap, de seis furlongs y medio, con un tiempo de 1:16.40 ayer en el hipódromo de Sunland Park.En los primeros metros de la carrera, K P Wildcat se ubicó en la séptima posición, pero Chirinos no permitió que la yegua se rezagara más y rápidamente la colocó en el quinto sitio, que ocupó hasta entrar a la primera curva.‘La puse cerca al principio porque sabía que la distancia para ella iba a ser un poco incómoda, de hecho esta distancia siempre…, seis furlones, seis y medio, siempre le ha costado un poco. Cuando es una milla ella se desenvuelve mejor porque sale más cómoda al principio, pero esta vez tuve que ponerla cerca y la yegua remontó bien’, dijo Chirinos en el círculo de ganadores del Sunland Park Racetrack and Casino.-¿Cómo te sientes con el triunfo?‘Muy bien. Todo salió como esperábamos. Una yegua muy buena, definitivamente. Aquí en el circuito de Nuevo México va a ser difícil que la derroten. El año pasado, llegamos segundo en esta, pero la pista nos desfavoreció en ese entonces. Esta vez todo salió bien, gracias a Dios, y obtuvimos el triunfo.’Sobre la primera curva, Kell Paso, favorita 3-1, se mantenía al frente y junto a ella un cuello detrás corría Proper Discretion, otra de las favoritas para llevarse la victoria. Diez Cancer y Super Humor, favoritas 20-1 y 37-1, respectivamente, sorprendían al ocupar el tercer y cuarto lugares.K P Wildcat aceleró el paso por la parte exterior, pero poco antes de salir de la curva Chirinos cambió la estrategia y decidió correr por la parte interior, lo que le permitió alcanzar a Kell Paso en la delantera y justo al tomar la recta final ya ganaba por una cabeza, para después ganar por un cuerpo de ventaja.Kell Paso, se quedó con el segundo lugar y un cuerpo detrás llegó Babes Cylver Slew con Ken Tohill en la rienda. El cuarto lugar fue para One True Kiss.Super Humor, Proper Discretion, Diez Dancer, Good Grammar y Naomi completaron el orden de llegada.

