Pacta Yu Darvish con Cachorros por 126 mdd

Chicago— El pitcher Yu Darvish y los Cachorros de Chicago pactaron un contrato por seis años y 126 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.La personal habló ayer bajo la condición de no ser identificada porque no se había realizado un anuncio oficial. The Athletic reportó primero sobre el pacto.El acuerdo se gestó menos de una semana antes que los Cachorros comiencen sus campos de entrenamiento. El derecho japonés de 31 años era uno de los mejores agentes libres disponibles en el mercado, y su adquisición apuntala las aspiraciones de Chicago de conquistar su segunda corona de la Serie Mundial en tres temporadas.Darvish terminó la temporada pasada con los Dodgers de Los Angeles, a los que ayudó a eliminar a los Cachorros en los playoffs para alcanzar la Serie Mundial. Se espera que el as reemplace en la rotación de Chicago a Jake Arrieta, quien se convirtió en agente libre después de cinco campañas con el equipo.Los Cachorros llegaron a las series de campeonato de la Liga Nacional las tres últimas temporadas, y en 2016 conquistaron su primer título de la Serie Mundial desde 1908.Darvish ha sido elegido en cuatro ocasiones al Juego de Estrellas, aunque también ha tenido problemas de lesiones. Comenzó la temporada pasada con los Rangers de Texas y fue canjeado en julio a los Dodgers, para terminar el año con marca de 10-12 y 3.86 de efectividad.El derecho consiguió marca de Darvish de 4-3 con 3.44 de efectividad en nueve aperturas con los Dodgers en la recta final. Maniató a los Cachorros en el tercer juego de la serie de campeonato de la Nacional, recetando siete ponches al cubrir 6 1/3 innings con una carrera permitida en la victoria 6-1 en el Wrigley Field.Pero Darvish fue vapuleado en la Serie Mundial ante Houston, apenas sacando cinco outs en cada una de sus dos aperturas - incluyendo una derrota en el séptimo partido - con versiones de que le estaban adivinando los lanzamientos.El acuerdo implica el fin de la presencia de Arrieta con los Cachorros, un exitoso periodo en el que ganó el premio Cy Young.Pero Jon Lester, Kyle Hendricks y el colombiano José Quintana repiten del equipo del año pasado, y Tyler Chatwood se unió a la rotación en diciembre con un contrato de 38 millones por tres años.Previamente, los Cachorros adquirieron con un contrato de ligas menores a Chris Giménez, el receptor habitual de Darvish cuando coincidieron en Texas.

