Firman Tigres y America empate frances

Monterrey— Con aroma francés acabó el Tigres-América en el Estadio Universitario. Un agradable empate que lo decidieron André-Pierre Gignac y Jérémy Ménez.El partido más atractivo de la Jornada 6 del Clausura 2018 no defraudó, y a los Tigres les costó no tener la posesión de balón, e incluso el América acabó el duelo con cuatro delanteros.El encuentro generó expectativa de medios franceses que se dieron cita al Uni para presenciar a tres jugadores galos en la cancha por primera vez en la historia del futbol mexicano, con Gignac y Timothée Kolodziejczak por los felinos, ambos titulares, y Ménez por el América, aunque el águila entró de cambio en el segundo tiempo.Al arranque, ambos equipos se estudiaron y poco atacaron, pero una dura entrada de Matheus Uribe sobre Alberto Acosta, y que se merecía tarjeta amarilla, que no sacó el árbitro Fernando Guerrero, fue calentando el juego.Ya entrados en calor, Cecilio Domínguez hizo una diagonal y se plantó ante Nahuel Guzmán, pero las uñas del arquero argentino evitaron el gol del América.Tigres respondió con un intento de remate de Gignac a centro de Luis Rodríguez que no alcanzó el francés y enseguida Agustín Marchesín le quitó el gol a Eduardo Vargas al sacar a una mano un cabezazo picado del chileno.Al minuto 32, Cecilio se metió entre Jesús Dueñas y Rodríguez con ruleta incluida y al entrar al área fue fauleado por el “Chaka”, por lo que el árbitro marcó penal.Uribe fue el encargado de cobrarlo, pero lo estrelló en la base del poste de Nahuel. Y como manda el adagio futbolero de gol fallado, lo verás hecho en tu contra, minutos después, Gignac abrió el marcador.Al 40 de acción, Hugo Ayala se desprendió de su zona defensiva y abrió al “Chaka” para que el regio le pusiera un bombón a Gignac, quien de cabeza mandó guardar el balón a las redes para el 1-0.Al 53, Miguel Herrera mandó al campo a Ménez y luego de un penal marcado entre polémica porque Guido Rodríguez había marcado de cabeza el empate, el juez central anuló el gol para marcar la pena máxima. Ménez no dudo y cobró fuerte para ahora sí vencer a Nahuel desde los once pasos y decretar el 1-1.

