La derrota ante Lobos BUAP y el vergonzoso desempeño ofrecido por la escuadra fronteriza, el martes anterior, en la Copa MX, en la derrota por tres goles a cero, llamó a la autocrítica a los jugadores y cuerpo técnico de Bravos FC Juárez.Miguel de Jesús Fuentes, entrenador del conjunto, afirmó que el equipo irá a jugar este domingo al Estadio Jalisco con el cuchillo entre los dientes y lejos de relajamientos.“Esa charla interna hacia el grupo hizo que esta semana fuera diferente y así hay que cambiar la mentalidad. Tenemos que salir con el cuchillo en la boca, a meter, a correr, a superar al equipo en actitud y, después, con la calidad que tiene el equipo, estaremos muy cerca de ganar y de sumar los tres puntos que son tan deseados”, expuso.Los Bravos quienes lograron dos de nueve unidades la semana anterior, en el Ascenso MX, llegaron a nueve puntos y cayeron hasta el séptimo sitio en la tabla, afrontarán nuevamente tres encuentros, el primero, mañana domingo 11, contra U de G, el miércoles 14 y sábado 17 recibirán a Alebrijes Oaxaca y a Venados FC.“Una semana muy crucial dentro del torneo. El torneo está muy apretado y, bueno, estamos conscientes, los jugadores están conscientes de que son tres partidos donde hay que buscar la mayor cantidad de puntos que son nueve y ése va a ser un parteaguas dentro del torneo”, apuntó.Tras la pausa y la charla sostenida por el plantel acerca de lo bueno y lo malo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer, Fuentes Razo expuso que jugadores y cuerpo técnico tienen bien claro el objetivo del equipo y que ya no hay tiempo para dejar pasar momentos.“La tenemos muy clara y vamos a jugar los partidos con esa convicción que no se puede dejar pasar más tiempo”, expuso.Fuentes reprobó la actuación del FC Juárez en Puebla.“El juego del martes fue terrible, un grupo se quedó aquí, otro grupo fue el que jugó. Creo que se hizo muy mal partido, mucho nerviosismo, falta de compromiso y, bueno, la gente que se quedó también habló fuerte con los que tuvieron participación y hubo ese cambio de actitud en los entrenamientos”, declaró.Los Bravos trabajaron el jueves por casi tres horas, en una intensa sesión en la que se dio un énfasis especial en el aspecto defensivo, los jugadores fueron divididos en dos grupos, al mando de los auxiliares Juan Ángel Solís y Edgar Arce.“El día de ayer –jueves– fue un entrenamiento muy bravo, muy largo, intenso, hoy –viernes– igual y ésa es la idea, que nadie se relaje porque pensando que somos un gran equipo, piensas que nada más con el puro nombre vamos a ganar y en esta división hay que correr y hay que meter y hay veces que tendrías que jugar feo y ganar. De nada sirve jugar bonito, llegar 50 veces si no ganas”, expuso.Acerca de las ausencias de Elson Dias, Irving Ávalos y Raúl Enríquez, quienes no entrenaron con el equipo los dos últimos días, indicó que los dos primeros futbolistas presentaron fuertes cuadros gripales.En el caso del brasileño Dias Junior comentó que no pudo jugar el martes contra Lobos BUAP, debido a fiebre y escalofríos, en tanto, Enríquez tiene una molestia en el aductor.Informó que, a diferencia de Ávalos y Enríquez, Elson sí viajará hoy a Jalisco.

