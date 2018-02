Cleveland— LeBron James pasó la página rápido.Un día después que los Cavaliers reconfiguraron su plantilla con varios canjes que sacudieron a la NBA, James no quiere pensar en los que se fueron o el tiempo que le queda a Cleveland para rescatar una temporada que empieza a escurrírsele de las manos.James prefiere seguir hacia adelante.“Es lo que hay, así que hay que seguir”, dijo James ayer después de una práctica en Atlanta. “La plana mayor realizó los cambios que consideraron apropiados para la franquicia. Ahora es manos a la obra”.En las últimas horas del mercado de canjes el jueves, los Cavs se deshicieron de seis jugadores, incluyendo a Isaiah Thomas y Dwyane Wade, el mejor amigo de James, en tres transacciones separadas con la intención de armar un plantel más joven y atlético. El gerente general Koby Altman indicó que la idea es revitalizar a un equipo que le pareció que “agonizaba” y que no estaba cumpliendo con sus expectativas como uno de los candidatos al título.Cleveland sumó a los escoltas George Hill y Jordan Clarkson, al igual que los aleros Larry Nance Jr. y Rodney Hood, cuatro jugadores que tendrán que acoplarse rápido al equipo. Los Cavs enviaron a algunos de sus médicos a Atlanta con la intención de realizar las pruebas médicas necesarias antes del partido de anoche, pero es improbable que alguno juegue hasta el domingo en Boston.Sobre el papel, los Cavs lucen mejor, pero James prefiere ser precavido.“Obviamente tenemos que ver cómo encajan”, indicó. “Pero me gustan los jugadores que llegaron”.Aunque la reconfiguración era necesaria para despertar del letargo a Cleveland, también es una manera de mantener contento a James, quien puede convertirse en agente libre e irse de los Cavs este verano.Ya hay equipos haciendo fila para entrevistarse con “El Rey”, si es que decide rechazar la opción de 36.5 millones de dólares y rescindir su contrato. Para evitar que eso suceda, los Cavs hicieron todo lo posible para convencerlo de que no tiene que ir a ningún lado.“El es el jugador que nos va a llevar de nuevo a la tierra prometida”, dijo Altman. “Así que uno quiere rodearlo con los jugadores adecuados”.Quizás la movida más sorpresiva fue deshacerse de Thomas y Jae Crowder, los dos jugadores que llegaron procedentes de Boston a cambio de Kyrie Irving en un canje antes del inicio de esta temporada. Afectado por una lesión de cadera, Thomas jugó apenas 15 partidos con los Cavs, y nunca engranó bien con sus compañeros.Cavaliers 123, Halcones 107Atlanta— LeBron James firmó un triple-doble y Kyle Korver anotó 30 puntos, incluyendo cuatro triples seguidos para cerrar el tercer periodo, y los Cavaliers de Cleveland doblegaron 123-107 a los Halcones de Atlanta, victorioso primer paso tras una remodelación a fondo de su plantel.Un día después de desprenderse seis jugadores, entre ellos Isaiah Thomas y Dwyane Wade, en tres canjes, los Cavaliers eran un equipo en transición. Apenas pudieron alinear a nueve jugadores contra los Halcones, pero Korver respondió con su mejor producción de la temporada.Pelícanos 82, 76ers 100Filadelfia— Joel Embiid anotó 24 puntos y recuperó 16 rebotes, mientras que Dario Saric añadió 24 puntos con cuatro triples para que los 76ers de Filadelfia derrotasen anoche 100-82 a los Pelícanos de Nueva Orleans.Clippers 108, Pistones 95Detroit— Lou Williams encestó 26 puntos y los Clippers de Los Ángeles propinaron a su excompañero Blake Griffin su primera derrota con Detroit, al vencer 108-95 a los Pistones.Pacers 97, Celtics 91Boston— Victor Oladipo contabilizó 35 puntos y levantó a los Pacers de Indiana tras desperdiciar una ventaja de 26 puntos para vencer 97-91 a los Celtics de Boston.Nuggets 104, Rockets 130Houston— James Harden anotó 28 puntos, Clint Capela sumó 23 unidades y la máxima cifra de rebotes de su carrera con 25 y los Rockets de Houston nunca se vieron abajo en el marcador al apalear 130-104 a los Nuggets de Denver.

