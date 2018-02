Perth, Australia— Apenas unas horas restan para el regreso de “El Soldado de Dios”. Yoel Romero se encerrará este sábado 10 de febrero en el octágono de la Arena Perth, de la ciudad de Perth, Australia.Durante el UFC 221, el cubano buscará una victoria que lo envíe directamente a una pelea por el título mundial ante el actual monarca de las 185 libras Robert Whittaker, su victimario en julio de 2017.Romero chocará contra el extitular de la división Luke Rockhold con la misma ilusión de siempre, ser el mejor. “Sé lo que es pelear a cinco rounds. Sé lo que voy a hacer y es llevarme la victoria”, expresó a la televisión de la Ultimate Fighting Championship.“Sé lo que es pelear a cinco rounds. Sé lo que voy a hacer y es llevarme la victoria“Él dice que tiene un lugar oscuro reservado para mí. No me preocupa. Nosotros somos los llamados hijos de luz en medio de la oscuridad para hacer luz en la oscuridad”, manifestó el nacido en Pinar del Río hace 40 años.“Voy a ser campeón del mundo. Voy a seguir siendo la misma persona”, refirió el submonarca olímpico en Sydney 2000.El vencedor del Romero-Rockhold tendrá boleto seguro para ir por más en una de las divisiones más competitiva y atractiva dentro de las Artes Marciales Mixtas. En este peso, el cubano quiere demostrar su nivel.UFC 221Sábado 10 de febrero de 2018Perth, Australia8:00 p.m. / PPVPELEA ESTELARYoel Romero vs Luke RockholdCuba País EU12-2-0 Récord 16-3-01.82 m estatura 1.90 m83.9 kgs. Peso 83.9 kgs.

