Tigres-América, choque de grandes

Ciudad de México— En pleno debate por la grandeza, los Tigres reciben hoy al América en el Estadio Universitario.El campeón se asume como grande. Ya lo dijo Eduardo Vargas al comentar que jugar contra los felinos es un Clásico para los rivales y Nahuel Guzmán al sentirse halagado por las comparaciones con las Águilas. Es más, Ismael Sosa destacó el que tengan mejor plantel que los azulcremas.“Sabemos que a nivel plantilla tenemos mejor o inclusive una de las mejores del futbol mexicano, entonces creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie”, expresó.En Coapa, el técnico Miguel Herrera comienza a tronarse los dedos para ver a quién descartar.Darwin Quintero una vez más irá a la tribuna ya que aún tiene opciones de emigrar, mientras que William da Silva sería el otro sacrificado en caso de que Carlos Vargas se reponga de una lesión.En el mejor de los escenarios, América jugará con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Vargas, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Renato Ibarra, Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y Henry Martín.El América acumula nueve partidos de Liga sin derrotar a los Tigres.Herrera no tuvo más que elogios para Ricardo Ferretti, quien alista su retiro para 2021.“Donde se ha parado ha demostrado profesionalismo total, la decisión él la tiene, quizá diga mejor no, son decisiones personales, pero su nombre es un legado para el futbol mexicano, lo considero 100 por ciento mexicano”, dijo.El “Piojo” descartó que el duelo contra Tigres le muestre los verdaderos alcances del América en el Clausura 2018.“Un partido no califica un torneo, será difícil porque es el campeón, es un gran equipo, es un parámetro adecuado para lo que buscamos, para decir si ya estamos al 100 o qué nos falta trabajar”, comentó.HOY POR TVCruz Azul vs Necaxa4:00 p.m. / Televisa / TDNLobos BUAP vs Atlas4:00 p.m. / SkyTigres vs América6:00 p.m. / Televisa / TDNLeón vs Puebla6:06 p.m. / Fox Sports 2 / ImagenChivas vs Santos8:06 p.m. / Chivas TV / TDN