rente a la oportunidad más importante de su carrera y ante el desafío más trascendental dentro de la jaula, el peleador juarense Ismael Ríos vibra de pies a cabeza por el llamado a la selección nacional mexicana para competir en Melbourne, Australia.Junto a Eric Zamora, Ismael recibió la convocatoria de parte de la Federación de Artes Marciales Mixtas (FAMM), para integrar el seleccionado tricolor que participará en el Primer Campeonato Abierto de Australia, del 15 al 18 de marzo.“Como peleador, bien dicen que la mejor manera de probarte a ti mismo es enfrentarte a una persona dispuesta a destruirte”, enfatizó.Ríos Núñez, de 21 años y 1.71 metros, quien dejó el boxeo por las artes marciales mixtas, disciplina que practica desde hace tres años y medio, es pura motivación y entusiasmo.“La verdad que me siento muy motivado, primeramente muy motivado porque es una responsabilidad. Aparte, un orgullo poder representar a mi país en una competencia de nivel mundial, peleando contra los mejores de sus respectivos países”, externó.A la vez, la justa -para la cual, ambos peleadores necesitan de 100 mil pesos para cubrir los costos del viaje-, es un gran parámetro para el actual monarca regional en la división de 66 a 70.600 kilogramos.“Se me hace la mejor manera de probarme a mí mismo como atleta, estar en un nivel como éste y ahora sí que ver como quien dice de qué cuero salen más correas de cada país”, dijo.Ismael, quien fue convocado por Raúl Salas, titular de la FMAA, gracias a su notable participación y a los puntos obtenidos en los torneos organizados por la referida federación, destacó que este llamado enriquecerá su palmarés.También, le ayudará a cumplir con su máxima meta: convertirse en profesional y llegar a la Ultimate Fighting Championship (UFC).“Es algo que habla muy bien de mí en un currículum para pelear en diferentes lados. Mi objetivo es seguir en esta carrera hasta el profesional y llegar por qué no, a UFC”, manifestó. Ríos, quien busca patrocinadores, comentó que en caso que logre reunir la citada cantidad para ir a Melbourne, lo dejará todo en la jaula.“Primero que nada, dejarlo todo arriba de la jaula, por qué, por orgullo y porque esto es lo que más me motiva hacer. Es lo que me mueve cada día, aparte de primeramente mi familia y es un gran reto”, aseveró.Alumno de Jaime ‘Tigre’ Hernández, Ismael dio a conocer los motivos por los que sintió una mayor atracción por las MMA y dejó el box.“Es un deporte más completo. Siempre lo he dicho, el boxeador es mucha disciplina, igual y le respeto mucho al boxeador y me gusta mucho el boxeo, pero una vez abajo, es otra disciplina”, mencionó.Agregó que en las MMA, sus practicantes hacen jiujitsu y kick boxing, entre otros estilos.“Son varias disciplinas como bien lo dice el nombre, Artes Marciales Mixtas. Se me hace un deporte muy completo y que te hace una persona muy completa”, apuntó.