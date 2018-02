Seria advertencia

De las palabras a los hechos, así se espera que procedan los titulares de la función de box ‘México Vs. Colombia’, que se llevará a cabo el día de mañana en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.En el cara a cara que se dio en la conferencia de prensa, el púgil juarense Miguel 'Mickey' Román y el colombiano Arístides Pérez anticiparon una guerra sin cuartel.Pérez aseguró que, si tuvo en la lona a Orlando Salido con mayor razón lo hará con el fronterizo.Román muy sereno, pese a los ataques del sudamericano, se dijo agradecido con los que hacen posible esta velada.“Voy a disfrutar la pelea, pues nadie me va a quitar lo que tanto me ha costado. Este año voy por todo o nada", señaló."No me importa lo que diga estoy enfocado en ser el primer campeón mundial de Juárez y sé que lo voy a lograr", añadió.Por su parte Arístides reviró, "la fiesta que tienen preparada para 'Mickey' me la llevo a Colombia"."Espero una decisión justa, vengo a noquear al mexicano. Vengo a ganar, la pelea es dura pero tengo manos fuertes y voy a noquear", apuntó seguro el sudamericano.Román volvió a tomar el micrófono y sostuvo, "Quería esperar la pelea de título mundial, pero me ofrecieron esta pelea en Juárez y decidí tomar el riesgo de pelear con Arístides".Para la batalla semifinal de la papeleta, un nuevo episodio de la rivalidad entre México y Estados Unidos; entre la popular pugilista local Diana 'La Bonita' Fernández y la ex campeona mundial Noemí 'No-No' Bosques.En el choque principal del respaldo, el olímpico mexicano Lindolfo Delgado choca con el valeroso noqueador local Héctor 'Tizoc' Mendoza, en pleito acordado en la escala de los superligeros."Estoy orgulloso de pelear aquí, estoy preparado para dar una gran demostración. Hemos venido preparándonos para dejar huella en el boxeo", declaró el nacido en Linares, Nuevo León.Delgado se preparó arduamente para su regreso a los encordados en Oxnard, California; bajo la atenta supervisión del campeón mundial Abner Mares y las órdenes del reconocido entrenador Robert García."No creo que la gente de Ciudad Juárez esté en mi contra por el hecho de que voy a pelear con un juarense; yo vengo a dar mi mayor esfuerzo y sé que me los voy a echar a la bolsa con mi actuación", apuntó.Para este día, a las 11 de la mañana, frente a Catedral todos los participantes deberán librar el examen médico y posteriormente, al filo del mediodía, cumplir con la cita con la romana en el pesaje reglamentario.