Conquista Puerto Rico bicampeonato en Serie del Caribe

Guadalajara, México— Jonathan Morales disparó un cuadrangular en un ataque de seis carreras en la séptima entrada y Puerto Rico se volvió a levantar de la lona para vencer el jueves 9-4 a República Dominicana y lograr su segundo título consecutivo en la Serie del Caribe.En la parte baja de la séptima y con la pizarra 4-3 a favor de las Águilas Cibaeñas, Morales envió un lanzamiento de Ramón Ramírez fuera del parque entre jardín izquierdo y central con dos compañeros a bordo para darle la vuelta al partido en beneficio de los Criollos de Caguas.Los Criollos, que ganaron su quinto título en el torneo, accedieron a la final tras remontar una desventaja de cuatro carreras ante los Caribes de Anzoátegui de Venezuela.El equipo puertorriqueño se coronó en su país en una temporada reducida a 18 juegos por los estragos causados por el huracán María en la isla."Pasamos una prueba grande por la tormenta. Cuando María pasó sentía la confianza que íbamos a ganar, no era normal lo que yo sentía. Todo lo hicimos por la isla y por todo lo que pasamos", dijo Morales. "Dios siempre nos suple, pasamos por pruebas, pero somos unos duros".El cubano Rusney Castillo pegó otro cuadrangular para los Criollos de Caguas, que dieron a Puerto Rico el 16to campeonato de su historia. Los boricuas están a sólo tres de los dominicanos, el país más laureado del torneo que se disputa desde 1949.Puerto Rico, que el año pasado ganó el torneo en Culiacán, México, no ganaba dos años consecutivos desde 1992-1993 con los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce."No quería hablar de los campeonatos consecutivos para no poner presión a los muchachos, pero ellos lo hicieron realidad", dijo el manager Luis Matos. "El huracán María hizo desastres, fue una temporada corta, jugamos de día y cortando salarios, fueron muchas cosas pero teníamos que luchar".República Dominicana buscaba su primer campeonato desde 2012.Los dominicanos se adelantaron en la primera entrada cuando Juan Carlos Pérez conectó un doblete de dos carreras. En la tercera, Junior Lake empalmó otro doblete para producir otra carrera que puso las cosas 3-0.Puerto Rico descontó con el cuadrangular solitario de Castillo en la parte baja de la tercera. Águilas Cibaeñas restauraron su ventaja en la cuarta por mediación de Carlos Paulino aprovechó un error del tercera base David Vidal para poner la pizarra 4-1.Con el cubano Raúl Valdés dominante sobre la loma parecía que los dominicanos se enfilaban a una victoria. Pero en la séptima, Valdés arrancó titubeante y Rubén Gotay lo castigó con un sencillo que produjo un par de carreras. Ramírez entró al relevo con poco éxito porque el cubano Dayron Varona consiguió embazarse con sencillo y Morales conectó su tablazo de cuatro esquinas para el 6-4.Puerto Rico puso tierra de por medio en la octava con un doblete de Johnny Monell que produjo un par de carreras y Gotay remolcó otra con un sencillo al central para el 9-4 definitivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.