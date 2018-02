Roles de futbol y beisbol locales

EL FORTIN DE LA JMASSábado 10 de febrero de 2018JMAS10:00 JMAS vs Laguna11:30 Bud Light vs Chelssea1:00 Laguna vs La Academia2:30 Saprissa vs Cobras4:00 Salter Labs vs Dream TimeDomingo 11 de febrero de 2018JMAS10:00 Red Bull vs P D I11:15 Espartanos vs Unión12:30 Espartanos vs F C Bravos1:45 Movistar vs Zaragoza3:00 Cobras vs Niwppy4:10 García vs LagunaEL FORTIN10:00 Las Chonas vs Los Borrachos11:15 Mi Barrio vs Eco 2000GUILLERMO GONZALEZJornada 12 de CopaSábado 10 de febrero de 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)3:15 Dicoem Altavista vs Pericos Intra, F. CopaJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)3:45 Chivas vs Franco SoccerHIPICO 33:45 Carrillo United vs Solis FCHIPICO 53:45 La Vaquita vs Real SociedadHIPICO 63:45 Vera Soccer vs Dep. VillaHIPICO 73:45 Aguilas Mexico FC vs Cruz AzulFZA. SOLES 2 (Tierra)3:45 Real Promotores vs PromotoresFZA. SOLES 3 (Al Fondo)3:45 Tomza vs Parajes FC.NIDO 13:45 Leverkusen vs Melchor OcampoNIDO 23:45 Potros vs LagunaLA TRIBU3:45 Corassa vs Panchitos CJ.Descansan: Xliebres, A. Salazar, Lear La Cuesta y Universo SoccerLiga “Profr. Guillermo Gonzalez” invita a nuestro Torneo de Liga Master 2018…. Jugadores nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43ZAPATERA-MILENIOSábado 10 de febrero del 2018MILENIO 102:20 Potros vs Red Med04:00 Centro Medico vs Dep. LagunaMILENIO 202:20 Patriotas vsTigres04:00 Jalisco vs Club PachecoMILENIO 304:00 Cebolleros vs Amigos UnidosMILENIO 402:20 Dep. Galeana vs Cruzeiro04:00 Corasa vs J&C PackagingNota: Se jugara Jornada 5 de Copa 2018.-Por acuerdo de Asamblea última jornada para tramitar tus credenciales-Jornada 6, Ya debes presentarlas selladas y enmicadas.ZAPATERA-MILENIODomingo 11 de febrero del 2018MILENIO 108:30 Dep. Pro One vs Chivas Milenio10:15 Dep. Altamirano vs Bullys12:00 Franco 18 vs Real IndependenciaMILENIO 208:30 Juventus vs Dep. X Jrz.10:15 Porto vs Mármol Fc12:00 Dep. Cervantes vs Dep. ÁngelMILENIO 308:30 Dep. Olivas vs Dep. Lechuga10:15 Imperial Femenil12:00 Imperial FemenilMILENIO 408:30 Franco Fc vs Dep. Tigu10:15 Dep. Manchester vs Gran Italia12:00 Cuervos Fc vs AtléticoNota: No rolado Barzmania. Se jugara Jornada 5 de Copa 2018.-Por acuerdo de Asamblea última jornada para tramitar tus credenciales-Jornada 6, Ya debes presentarlas selladas y enmicadas.INTER-PREPASSábado 10 de febrero del 2018LUCERNA 209:00 Linces vs Bachilleres 9 FemenilMILENIO 212:20 Cebolleras** vs Águilas FemenilMILENIO 301:40 Cebolleras** vs Bachilleres 11FemenilMILENIO 312:30 Oxford** vs Águilas VaronilMILENIO 411:00 Oxford** vs Guerreros *A* Varonil12:20 Cebolleros vs Guerreros *B* VaronilNota: Permiso Cecyt Varonil y Femenil. Iniciamos Torneo 2018INTER-SECUNDARIASSábado 10 de febrero del 2018LUCERNA 109:00 Técnica 55 vs Técnica 91 Femenil10:15 Técnica 55 vs Técnica 60 Mayor11:30 Federal 4b vs Técnica 55 CondebaLUCERNA 209:00 Técnica 60 vs Preparatoria Femenil10:15 Tecnica 80 vs Técnica 84 Femenil11:30 Técnica 80 vs Técnica 84 MayorLUCERNA 309:00 Técnica 84 vs Técnica 91 Condeba10:15 Técnica 91 vs Fed 4 MayorJUAREZ X ZARAGOZADomingo 11 de febrero de 2018RIO BRAVO 108:30 Dep. Kalu vs Covadonga10:30 D.Siempre Alderete vs Sporting12:15 Borrachichos vs Dep. JuarezRIO BRAVO 208:30 Bayern vs Dep. Zavala10:30 Los Reyes vs Guerreros12:15 Dep. Aldi vs Dep. RezaRIO BRAVO 308:30 Lyon vs Dep. Catangas10:30 Panchitos vs El Caporal12:15 Real Morelia vs Dep. AmaroLUIS CARLOS AGUIRRESábado 10 de febrero del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo JC Jr. vs Linvadista Primera Infantil Liga9:30 Estatal No.2 vs Camef 21 Primera Infantil Liga11:00 Real Madrid vs Rodríguez RM Intermedia LigaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo JC vs Juventus Libre Liga9:30 Deportivo Chaveña vs Federal No.3 Intermedia Liga11:00 Cobras P.S. vs Federal No.3 Primera Infantil LigaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Vida y Verdad vs FC, Caballero Libre Liga9:30 Bugna Kapewa vs Deportivo Cuervos Libre Liga11:00 Real Madrid Jr. vs Dragones 3046 Primera Infantil LigaVILLAGOMEZ I8:00 Elite Juárez vs Deportivo Reyes Libre Liga9:30 Magia Azul vs Manchester Libre Liga11:00 Manchester City vs Deportivo Galeana Intermedia LigaVILLAGOMEZ II8:00 Camino Joven vs Deportivo Olvera Libre Liga9:30 Konsty vs Jesus Army Libre Liga11:00 Barza vs Atlético Rojo Libre LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Deportivo Milán Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 11 de febrero de 2018CAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Rodríguez vs Pumas9:45 Real Nacional vs Deportivo Totocha11:30 Los Rabanos vs Deportivo Piña13:15 Deportivo Canchola vs Deportivo PuentesCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Bañil vs Furia9:45 Toluca vs Taller Tilico11:30 FC, Charly vs Chaveña13:15 Vikingos vs ArgentinaCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA I13:15 K-S vs Puente TVVILLAGOMEZ I9:45 Astros vs Santiago Niltepec11:30 Valedores vs Deportivo Carrera13:15 Atlético Rodeo vs Deportivo UniónVILLAGOMEZ II8:00 Monster vs Franco, FC9:45 Arsenal vs Celtic11:30 Real Cucaracha vs Retiro, FC13:15 Deportivo Salas vs GaleanaINDIOS I8:00 Deportivo Rodríguez vs Deportivo Chaveña11:30 Real Galeana vs Deportivo ChachosINDIOS II9:45 Deportivo Sánchez vs NavassaROBERTO AZANIDomingo 11 de febrero de 2018CAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Sindicato Municipal vs Real España9:45 León, FC vs Macias, FC11:30 Atlético Rojo vs Pumas del CarmenMISIONES I8:30 Exa Tec vs Deportivo Rodríguez10:15 Deportivo Vadi vs Club Veteranos12:00 Morocos Body Shop vs Juárez SoccerMISIONES II8:30 San Lorenzo vs La Juve10:15 Cementos de Chihuahua vs Deportivo La ReynaMISIONES II8:30 Roma vs AK Laguna10:15 Santos Colón vs Rodríguez SoccerINDIOS9:45 Lavandería Azteka vs Cuervos, FCSemifinal de copa categoria 30 añosFinal de Copa categoria 35 añosFinal Torneo EspecialGUSTAVO LERMASábado 10 de febrero del 2018MISIONES I16:00 Deportivo Miacela González vs Deportivo del CarmenMISIONES II14:30 Ciro Hernández vs San AntonioMISIONES III14:30 Delphi RB 10 vs ItaliaCampo “B” Unidad Deportiva III14:30 Laguna Soccer vs Inter de MilánINDIOS I13:00 Lavandería Azteka vs Yonke TrebolSALVADOR CANCHOLASábado 10 de febrero del 2018VILLAGOMEZ I16:30 Atlético Cisneros vs JMASMISIONES I16:00 Deportivo Miacela González vs Deportivo del CarmenMISIONES II14:30 Ciro Hernández vs San Antonio16:00 Leones Negros vs EspañaMISIONES III14:30 Delphi RB 10 vs Italia15:00 León vs Arroyo ColoradoMISIONES IV14:30 Chihuahua Soccer vs Olímpico15:00 Brasil vs Lear La cuestaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III13:30 Laguna Soccer vs Inter de MilánMARGARITO MORENOSábado 10 de febrero del 2018CAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III16:30 Tortilleria Fily vs Cruz AzulINDIOS I16:00 Atlético Español vs AlicanteINDIOS II16:00 Abogados vs Integra ComunicacionesVILLAGOMEZ I13:30 SEPCE Olímpicos vs Unión de Curtidores15:00 Deportivo Ruvalcaba vs Ramirez OroZORROS15:00 Dental Ney vs Atlético Santamaría16:30 Mr. Futbol vs Aguilas IBCACENTENARIOSábado 10 de febrero del 2018TORNEO DE COPA “ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III15:00 America vs Liebres16:30 Mexicas vs Cementos de ChihuahuaCampo: “C” Unidad Deportiva III13:30 Mr. Futbol Oro vs San Sebastián15:00 Atlético Español vs EspañaZORROS13:30 Percherones vs Sánchez SoccerINDIOS I13:00 Lavandería Azteka vs Yonke Trebol14:30 Real Morelia vs JC VentasINDIOS II14:30 Ex Seminaristas vs Santos LagunaMISIONES I14:30 Morgan de México vs HalconesALAS DORADASSábado 10 de febrero del 2018VILLAGOMEZ II13:30 Club Med Cir vs Real Madrid15:00 Silver Truck vs Quintana Roofing16:30 Old Star´s vs San SebastiánCAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III13:30 Mr. Futbol vs Toluca15:00 Exa Tec Juárez vs Deportivo Avalos16:30 Atlético Español vs LiebresJILOTEPECSábado 10 de febrero del 2018JILOTEPEC 114:00 Broncos vs Hermanos Maldonado SauzalJILOTEPEC 214:00 Amigos Arturo Aguirre vs Los RealesDomingo 11 de Febrero del 2018JILOTEPEC 108:30 Hermanos Maldonado Sauzal vs BroncosJILOTEPEC 208:30 Los Reales vs Amigos Arturo AguirreJILOTEPEC 308:30 Piratas del Sauzal vs Mineros de Reyes12:30 Deportivo de la O vs VenadosJILOTEPEC 408:30 Aguilas del Valle vs Magnetos12:30 Descarriados vs MagnetosJILOTEPEC 508:30 Giants vs Cbtis 27012:30 Cardenales vs Los GómezJILOTEPEC 608:30 Chihuahuas vs Cachorros12:30 Medias Rojas vs Sandilleros de TlahualiloJILOTEPEC 708:30 Toros de Santa Bárbara vs Leones12:30 Red Sox Tepsi vs LeonesJILOTEPEC 808:30 51´s vs Bombarderos12:30 Ruta 10 vs Pepe´sTERRAZAS 108:30 Deportivo Durango vs Meloneros de Tlahualilo12:30 Diablos Rojos vs Gallos de ArellanoTERRAZAS 208:30 Mazorqueros vs Leones DM Connections12:30 Gallos del Granjero vs DoradosTERRAZAS 308:30 Dodgers vs Los Primos12:30 Cachorros de A. Solís vs MorelosTERRAZAS 408:30 Rangers vs Bravos12:30 Bravos vs Pueblito de AllendeTERRAZAS 508:30 Gigantes vs Cardenales del Charol12:30 Indios Magaña vs Familia RenteríaTERRAZAS 608:30 Rojos de Coca Cola vs Rebasar12:30 Red Sox vs Convertors de MéxicoANTENA 109:00 Oti vs Mets de Satélite13:00 Mets de Satélite vs Deportivo EmilianoANTENA 209:00 Marsa vs La Familia13:00 Torillos vs Los VenadosANTENA 309:00 Amigos de Ramos vs Los Rencorosos13:00 Mineros de Juarez vs BlackdemondsJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Amigos de Castorena vs Junta Municipal de Agua13:00 Kabuky Restaurant vs Lecheria LucernaSAMALAYUCA09:00 Capiros vs Potros de Samalayuca13:00 Mineros del Oro vs Toros de LeónAZTECA JUAREZDomingo 11 de febrero 2018 Jornada 9Cat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA12:30 Rollos vs Cachorros De MartinezIMPERIAL AEROPUERTO # 18:30 Tortilleria Baruk vs Delfines12:30 Sbtr vs BravosIMPERIAL AEROPUERTO # 28:30 Cardenales de Buena Vista vs Tritones12:30 Viajes Tapia Jr vs PiratasIMPERIAL AEROPUERTO # 38:30 White Sox vs Multiservicios Diesel Flores12:30 Multiservicios Diesel Flores vs AstrosIMPERIAL AEROPUERTO # 48:30 Dorados de Villa vs Desponchadora Guarumo12:30 Diablos vs Novatos del Km 20IMPERIAL AEROPUERTO # 58:30 Rockies de Lopez vs Hermanos Mendez12:30 Fury Japan vs Deportivo JrsIMPERIAL AEROPUERTO # 68:30 Angeles de La Familia Palacios vs Los Chagos12:30 Bravos de Chiapas vs Cachorros de SolisCERESO ESTATAL # 18:30 Central Restaurantera vs Imperio 72712:30 Hermanos Martinez vs IndiosConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las categoria Primera y 2da Fuerza. inscripciones abiertas, junta todos los ,artes a las 7 PM, informacion al 656-6-36-56-22 y 2-42-51-11.INTERLIGASDomingo 11 de febrero de 2018HIPICOS FUENTES 39:00 Quantum Plastic vs Arsenal11:00 Dep Rebelión VS ThermoTechHIPICOS FUENTES 58:00 Chaveña vs Deportivo X9:50 Alameda vs Atco Reforma11:40 Dep Angeles vs Atco LópezHIPICOS FUENTES 68;00 Dep Delfines vs Melchor Ocampo9:50 Dep San Lorenzo VS Borussia11:40 Fc Dep Dorados vs Real Banil ***HIPICOS FUENTES 78;00 Cachorros Ref vs Dep Sombreretillo9:50 Yonke 78 vs Atco, San Felipe11;40 Dep el Gordo VS La BandaHIPICOS FUENTES 89:00 Dep Chilos vs Santos Limones11:00 Dep San Felipe vs EnfermotesGOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, tendra un gol en contra. Presentar su tarjetón con fotografía y entregar al Arbitro. Todos los equipos deben pasar por sus credencialesGUILLERMO MOSQUEDASabado 10 de febrero del 2018JASO 13:45 Tuercas Fc. vs BrasilJASO 23:45 Leones de Santa vs Aero MéxicoJASO 33:45 LIndavista vs Inter de TierraJASO 43:45 Joyería Elvia vs Atco NavaJASO 53:45 Vet. Garza vs GuadalajaraRAIJO3:45 Dep. Lopez vs Real HorizonteDescansa Básculas JuárezDomingo 11 de febrero de 2018NIDO 18:30 Cuervo vs Esperanza10:30 Dep. González vs Unión de CompadresNIDO 28:30 Argo vs Aguilas Ibca10:30 Sánchez Soccer vs Sofía RanchCASITA MARIA8:30 Lobos Hdez. vs Farmacia San Isidro10:30 Coruña vs Retiro MasterJASO 18:30 Copi vs Trans Heroz10:30 Estrellas Esperanza vs Amigos Jiménez12:30 Dep. La Fe vs RodeoJASO 28:30 Glamour Estilistas vs Glorieta10:30 Caporal vs Milan12:30 Pumas Blas vs Alemania Jr.JASO 38:30 Caporal vs Estrellas Master10:30 Semapi vs Real Buenavista12:30 Dep. Garcia vs Dep. MorenoJASO 48:30 Beny Haros vs Buenavista10:30 Dep. Ordaz vs Alemania12:30 Florencia vs Ordaz Jr.JASO 58:30 Vet. Garza vs 20 De Nov.10:30 Atco. Independiente vs Vet. Garza Jr.12:30 Atco Nava vs Atco. AlingDescansa TEC 64RIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 11 de febreroLAS MUDAS 19:00 Maverick F C vs Abarrotes Aldo10;00 F C Barcelona vs Atlas11;00 Maverick F C vs Dpv Jc12;00 F C Barcelona vs HalconesLAS MUDAS 29:00 La Roma vs Atlas9:50 Dpv Rosales vs Dpv La Familia10:40 Dpv R 4 vs Chapecuense11:30 Dpv Sosa vs Juventus12:20 Halcones vs Guerreros F CSANTA ELENA8:30 Dpv Lopez vs Guerreros10:00 Tigres vs Francia11;30 Dpv Medina vs Nvo Mundo1:00 Furia Roja vs CorintiansAUTO SONE 28:30 Guerreros Jr vs Dpv Morgado10:00 Dpv Laguna vs New CastleAUTO SONE 49:00 West Ham vs Bayer10:30 F C Roma vs Milan12:00 Gallos Blancos vs Dpv Jimenez1:30 Valedores F C vs CombinadosIMPERIAL ZARAGOZADomingo 11 de febrero 2018IMPERIAL ZARAGOZA NO 108:00 Dep Rangel vs Blue Boys09:45 Dep Garza vs Colombia11:30 Dep Zorros vs Reenc De Diablos13:15 Los Panzones vs Fc Union JuarezIMPERIAL ZARAGOZA NO 208:00 Toluca vs Noruega09:45 Fc Lexus vs Dep Morelos11:30 Italia Fc vs Indias Uacj13:15 Dep Neywor vs Dep CirilosIMPERIAL ZARAGOZA NO 308:00 Chelsea vs Dep Mtz Rivera09:45 Dep 4 Caminos vs Cetis 61 *A*11:30 Chikas Morelos vs Holanda13:15 Real Olague vs El VergelIMPERIAL ZARAGOZA NO 508:30 Los Diablos vs Maletitas Fc10:15 Divas Soccer vs Cetis 61 *Fem*12:00 Dep Eci vs Dep Acv2IMPERIAL ZARAGOZA NO 808:00 Audio Video vs Dep Reyna09:45 Dep Tena Jr vs Milan11:30 Arsenal vs Pachuca13:15 Dep La Cuesta vs Pepsi-ColosIMPERIAL ZARAGOZA NO 908:30 Dep Juarez vs Nenas Soccer10:15 Dep Moreno vs Cetis 61 *B*12:00 Dep Gallegos vs Dep SandovalCastigados : Jorge Ramos (Blue Boys) 6 Semanas De CastigoLeobardo Cervantes (Arsenal) 6 Semanas De CastigoInscripciones ¡!!!!!!!! Abiertas !!!!!!!!! Mas Inf Cel (656) 200 19 48 Con JessyCORONA PREMIERDomingo 11 de febrero de 2018CORONA PREMIER 48:00 Tuzos vs Rayados10:00 Callejón vs Euro Soccer12:00 Funeraria San Martín vs D JGCORONA PREMIER 68:00 Che Guevara vs Michoacán10:00 Michoacán vs Cobras12:00 Xolos vs México 68CORONA PREMIER 78:00 Moguls vs Real Gutiérrez10:00 Sedeño vs Real Estrada12:00 Chiapas vs Autos DanyCORONA PREMIER 58:00 Dep. Torres vs 15 de Enero10:00 Toluca vs Dep. Jr.12:00 Tecos vs San PanchoCONVOCATORIA: La Liga de Futbol Corona Premier te invita a participar en su Torneo de Liga, inscripciones gratis al cel. 656-354-67-56VICENTE MUÑOZDomingo 11 de febrero del 2018COCA-COLA 18:30 Dep Ajax vs New Castle10:10 Dep Mexico vs Dep Union11:50 Fluminence vs Trasportes Matozas1:40 Moderna fc vs Guerreros LagunaCOCA-COLA 28:30 Atl Villa vs Fc Italia10:10 Colors vs Dep Hernandez11:50 Almejas vs Ola Verde1:40 Dep #23 vs Dep ShortisCOCA-COLA38:30 Papas Chelsea vs Dep Santhee***10:10 Total 90 vs Dep Santhee***11:50 Dep Avila vs Atomos Nexo jr1:40 Dep Valdez vs NecaxaCOCA-COLA 48:30 Dorados vs Sao Paulo fc10:10 Fc Lobos vs Dep Avalos11:50 Laguna vs Amigos de Lupillo1:40 Dep Neto vs Fuerza RayosCOCA-COLA 59:00 Dep #24 fem vs Chicas Manchester***10:10 Dep Escobar fem vs Chicas Manchester***11:30 Dep Vidaña vs Dep Union fem12:40 Dep Mora vs La Furia1:40 Avila jr vs Dep VirreyesCOCA-COLA 69:00 Atl Ramirez vs Dep Ramirez10:10 Atlas jr vs Marca el Aguila11:50 Aguilas vs Dep FMR1:40 Dep Morelos vs Laguna SoccerCOCA-COLA 79:00 Dep Wendy vs Chicas Chelsea10:10 Almejitas vs Dep Union jr11:20 Dep Escobar jr vs Marca el Aguila jr12:30 Dep Reyes vs Amigos de Lupillo jr1:40 Dep #24jr vs PitufosCOCA-COLA 88:30 Barcelona fc vs Nueva Revolucion10:10 Fc Borregos vs Imperio Real11:50 Bravas fc vs Dep Aguilas fem1:40 Dep Rojo vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 98:30 Dep AG vs Dep Panfilos10:10 Dep Lilas vs Guerreros Km2011:50 Club Barza vs Real Gallegos1:40 Dep Cuervos vs Furia Azul