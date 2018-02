Quinta final seguida para Barcelona

Valencia, España— Otro año, otra final de la Copa del Rey para el Barcelona.Con el primer gol de Philippe Coutinho desde que se fue de Liverpool, el club catalán despachó ayer 2-0 a Valencia para acceder a la final del torneo de copa por quinto año seguido.Ivan Rakitic selló el resultado con su tanto en los últimos minutos, y los azulgranas consolidaron el triunfo 1-0 que cosecharon en el partido de ida en su estadio Camp Nou, imponiéndose 3-0 en el marcador global.El uruguayo Luis Suárez asistió en ambos goles de un Barcelona que aspira a consagrarse por cuarta edición consecutiva. El Barsa se las verá con el Sevilla en la final que se jugará el 21 de abril, luego que el equipo andaluz superó a Leganés en la otra semifinal. El duelo reeditará la final de 2016.“El Barsa está acostumbrado a jugar y llegar a las finales. Yo en mi caso, no tanto. Me siento muy feliz, ya que es la quinta final consecutiva que van a disputar los futbolistas de este equipo, algo muy complicado de repetir y repetir”, comentó el técnico azulgrana Esteban Valverde.Como entrenador del Athletic Bilbao, Valverde sucumbió 3-1 ante el Barcelona en una final jugada en el Camp Nou.“Intentaré tener más suerte que en la anterior”, dijo Valverde.Valencia ofreció un tenaz desafío ante el Barcelona, generando varias ocasiones de gol en su estadio Mestalla, incluyendo un cabezazo de Rodrigo Moreno que pegó en el travesaño.De menos a más, los visitantes lograron adelantarse a los 50 minutos tras una gran jugada de Suárez, quien recortó al zaguero argentino Ezequiel Garay dentro del área antes de cederle el balón a Coutinho, quien había ingresado tres minutos antes por André Gomes. El volante brasileño, el jugador más caro en la historia del Barsa, se deslizó para pegarle con la derecha al balón ante una mala salida del arquero rival Jaume Domenech.Suárez también gestó el segundo tanto en una jugada de contragolpe, habilitando a Rakitic dentro del área a los 82 minutos.“Creo que hemos hecho una eliminatoria más que digna, en el primer tiempo merecimos igualarla pero no lo hicimos”, señaló el técnico valencianista Marcelino García.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.