Cierra UTEP temporada de atletismo bajo techo

El equipo de pista y campo de UTEP hará su último viaje a la Tierra del Encanto para cerrar la temporada regular bajo techo al tomar parte en el evento Don Kirby Invitational en Albuquerque, Nuevo México.Los Mineros competirán hoy y mañana en el Centro de Convenciones de aquella localidad donde los Lobos de la Universidad de Nuevo México serán los anfitriones. El evento tendrá la participación de 42 equipos, incluidos el número 8 Stanford, número 10 Oregon, número 17 Colorado, número 21 Washington y el número 25 Arizona St.La acción de hoy inicia con pruebas de campo a partir de las 4:00 pm. La sophomore Cierra Chenault competirá en lanzamiento de peso, prueba en la que la semana pasada registró una marca de 14.31 m (46-11.50) en el New Mexico Classic, siendo hasta ahora su mejor marca personal.Tres Mineros verán acción en el salto de longitud, Frederic Williams, Devin Mungro y Donivan Ortega a partir de las 4:00 pm. Ortega encabeza al grupo esta temporada con un salto de 7.32 me (24-0.25), el mejor en su carrera y también registrado la semana pasada.El recién llegado Benjamín Coronado llega a esta competencia luego de haber tenido su mejor desempeño hace una semana cuando registró sus mejores lanzamientos en peso (14.24 m) y en bala (13.92). Coronado competirá en ambas pruebas, iniciando con lanzamiento de peso a las 7:00 pm.Las competencias de pista están programadas para iniciar a las 5:00 pm con los 400 metros para competidores no sembrados. Alejandro Alcazar y Carvellion Horn representarán al equipo Minero. Cornelius Kapel y Antony Kosgei correrán los 3 mil metros a las 6:10 pm.Para terminar el día, Johna Diggs, Madeline Jones y Rebecca Oshinbanjo competirán en los 200 metros a las 7:35 pm. En la rama varonil, Alcazar y Horn tomarán la pista a las 2:30 pm.

