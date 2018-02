Se ponen al brinco

La iniciativa del Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX de posponer ascensos y descensos, a partir del 2019 y durante los próximos cuatro años, no es bien vista por la directiva de los Bravos FC Juárez.Juan Carlos Talavera, presidente del club, comentó que sin conocer a detalle la idea que se puso en la mesa del citado comité, a inicios de semana, la cual, se tendrá que llevar al Consejo de Dueños, afirmó que al club no le parece que contribuya a la competitividad en el futbol .“Sin conocer más información, estaría bueno saber más a detalle qué es lo que están proponiendo y cómo lo están proponiendo, en principio, no nos parece que venga a fomentar más competitividad y a mejorar la liga, ni la de Ascenso, ni la -Liga- MX”, expuso.Talavera puntualizó que aunque se trata de una de varias propuestas que no son más que eso, pues no se ha formalizado ni concretado aún, el FC Juárez que surgió en el Apertura 2015, disputó y perdió una final de ascenso contra Necaxa, en el 2016, no la comparte.“Con lo que sabemos, no nos agrada la idea. No creemos que esta idea, con la información que tenemos, quiero reiterar esto porque no conocemos a detalle lo que están planteando, pero, en principio, así, en general, la idea no nos parece que venga a fortalecer el futbol mexicano”, reiteró.En torno a la marcha del equipo en el Clausura 2018, en el cual, en el torneo de liga suma cuatro jornadas sin ganar y en la Copa MX está prácticamente eliminado, mostró su preocupación por los últimos resultados .Luego de una semana en la que disputó tres juegos, empató dos en casa (Potros UAEM 0-0 y Dorados Sinaloa 1-1) y, perdió uno fuera (ante Zacatecas 4-2), la escuadra fronteriza cayó del segundo al séptimo puesto en la tabla general.“El futbol a veces es complicado, a veces hay buenas rachas, a veces no. Nos ocupa y nos preocupan los últimos resultados que ha tenido el equipo. Estamos ahí, analizando, pero, sin embargo, estamos en zona de calificación, tenemos solamente una derrota en liga”, declaró.Talavera manifestó que el FC Juárez es un equipo sólido.“Está fuerte, está unido y estamos seguros que con el plantel que tenemos vamos a lograr lo que hemos venido siempre buscando, estar ahí en la pelea, en la Liguilla y en la Liguilla estar más fuertes para buscar el campeonato”, dijo.La víspera de una semana trascendental en la que el club visitará el domingo a U de G, recibirá el miércoles 14 a Alebrijes y el sábado 17 del mes en curso, a Venados, el directivo afirmó que irán con todo para recuperar el paso con el que iniciaron el torneo.“Estamos ocupados en analizar qué pasó y en seguir mejorando”, dijo.Talavera aseguró que el cuerpo técnico y jugadores tienen toda la confianza de la dirigencia del club.“Sin duda, tienen toda nuestra confianza, todo nuestro respaldo. Hay que trabajar más duro, hay que apretar en los errores que tengamos, hay que corregir, estamos convencidos de que tenemos un gran plantel, grandes jugadores y un muy buen cuerpo técnico dirigido por Miguel Fuentes”, declaró.