En la recta final

Si los Coyotes de El Paso quieren aumentar sus aspiraciones de calificar a los playoffs de la Major Arena Soccer League, una de las mejores opciones es ganar los cinco juegos que les quedan de la temporada regular y que empiezan hoy con la visita del Ontario Fury, que no será un flan fácil de digerir.Además de ganar esos cinco partidos, los Coyotes necesitan también que los Soles caigan en un bache y pierdan dos o tres de los cuatro partidos que les quedan, uno de ellos precisamente ante los Coyotes.‘Todos los equipos están cerrando muy fuerte, ya todos los juegos son finales, porque todos quieren calificar. Ontario está en segundo lugar, pero viene peleando el puesto muy fuerte con Tacoma, entonces es importante también para ellos tener una victoria, igual para nosotros para seguir en la carrera por el segundo lugar’, declaró Jesús Enríquez, entrenador del equipo aullador.Una ventaja que esta noche puede inclinar la balanza a favor de los Coyotes, es que anoche Ontario jugó en su casa ante el Flash de Monterrey, por lo que los paseños estarán más descansados para el partido de hoy en el Coliseo.‘Si, si claro, siempre es ventaja que el otro equipo juegue un día antes, va a venir un poquito diezmado, pero eso no quiere decir que van a salir a perder. Si es ventaja, pero no mucha’, mencionó Enríquez.Los Coyotes no contarán por lesión con los servicios de Arturo Vega, Alex Balbuena y Daniel Villela, que se volvió a resentir de la lesión de la rodilla con la que llegó recientemente a El Paso.‘Entonces son tres jugadores importantes que a lo mejor no tienen juego hoy. Las lesiones afectan porque son jugadores importantes que han venido siendo parte del plantel, pero igual tenemos gente con que sustituirlos y gente importante que ha venido trabajando bien’, dijo Enríquez.El viernes pasado el equipo paseño perdió ante Tacoma Star en Washington y un día después sacaron un triunfo apurado sobre Barracudas RGV en el Coliseo de El Paso, por lo que Enríquez considera que les hace falta ser más constantes, pues aún tienen altibajos durante los partidos y tienen que ser más ordenados en la defensa. Sin embargo, al mismo tiempo considera que poco a poco han mejorado esas fallas y el equipo cada día se ve mejor.Después de este partido, los Coyotes visitarán el 17 de febrero a los Soles de Sonora y para el día 25 recibirán a Kansas City en lo que será el último juego como locales en la temporada regular. Finalmente, los Coyotes jugarán el 2 y 3 de marzo fuera de casa, primero ante Turlock Express y luego ante San Diego Sockers.

