Defienden foráneos a México

Ciudad de México— Ninguno de ellos vive actualmente en México y sólo uno habla español de manera fluida; sin embargo, los cuatro deportistas que representarán a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno están listos para representarlo dignamente en la competencia que se inaugura hoy en Corea del Sur.“No vivo en México, pero me siento muy orgulloso del lugar donde nací. Por cosas del destino ahora entreno y resido en Canadá, pero mis orígenes son otros”, comentó Rodolfo Dickson.El esquiador, de 20 años de edad, así como Sarah Schleper, Robby Franco y Germán Madrazo integran al representativo nacional que viajó a Pyeongchang por un resultado decoroso.“Me siento afortunada de representar a un lindo país, mi familia es mexicana, así que para mí es un orgullo portar sus colores”, comentó Schleper, quien representó a Estados Unidos en los JOI en cuatro ediciones. En Pyeongchang, México llegará a 50 participantes en Juegos Olímpicos de Invierno desde Albertville 1992, cuando nuestro país fue representado por 20 atletas.“Todos sabemos que nuestro país no es conocido por practicar deportes de invierno; sin embargo, cuando se tiene un sueño siempre se busca la forma de alcanzarlo. Ojalá que los cuatro soñadores que participamos en Pyeongchang podamos ser un ejemplo de que sí se puede”, dijo Franco.Tricolores presentan folclóricos trajesAunque sus posibilidades de subir al podio son mínimas, los seleccionados mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang no quieren pasar inadvertidos.Es por ello que para competir, los seleccionados portarán peculiares uniformes que los harán distinguirse de sus adversarios.Sarah Schleper, Rodolfo Dickson, Robby Franco y Germán Madrazo usarán un atuendo negro ceñido al cuerpo con un decorado de calaveras alusivas al Día de Muertos y la palabra México escrita en la pierna izquierda.El atuendo fue diseñado por el esquiador Hubertus von Hohenlohe, quien representó a nuestro país en seis Juegos Olímpicos de Invierno y quien en Sochi 2014 usó un traje que semejaba al de un charro.El Dato42 AÑOS de edad tiene Germán Madrazo, el atleta de más edad del equipo nacional50 MEXICANOS han participado en los JOI en toda la historia de la competencia3a. PARTICIPACIÓNmás numerosa de México en unos Juegos Olímpicos de Invierno

