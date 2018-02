Defienden su invicto

Ciudad de México— Aunque David Patiño es puma desde la cuna, sus primeros pasos como entrenador en el máximo circuito los dio con el Morelia, equipo donde no pudo hacer huesos viejos porque tuvo pocas oportunidades y pagó el precio de la novatez.Hoy, los universitarios visitarán al cuadro purépecha, su escolta, pues los felinos suman 11 unidades por 10 de los dirigidos por Roberto Hernández.Patiño tomó las riendas de Monarcas en el Apertura 2007 en la jornada 13, relevando a José Luis Trejo. De su mano el equipo alcanzó a colarse al repechaje, donde echó al América, pero luego, en cuartos de final, fueron eliminados por Santos.Aunque en la fase de postemporada, sólo logró ganar un partido, la directiva le dio la continuidad para el Clausura 2008.El ahora timonel auriazul pronto se topó con una dura realdad, ya que 4 victorias en 10 encuentros no convencieron a la dirigencia del conjunto michoacano, que terminó por darle las gracias.Patiño tuvo que regresar a picar piedra en el Circuito de Ascenso donde estuvo hasta el 2012, Pumas le abrió la puerta para el Clausura 2013, también con equipos de las divisiones menores y 2 breves interinatos con los auriazules.El conjunto universitario necesitó tocar fondo para que la directiva volteara a ver con detalle el trabajo de su actual técnico, un hombre que sin tantos reflectores tiene un trabajo muy apegado a la filosofía del club que lo vio nacer como jugador.Caso similar al de Roberto Hernández, quien tomó las riendas de Monarcas en un momento de tensión, cuando nadie quería dirigir al equipo, y él sin temor los puso a salvo del descenso.El cuadro representativo de la UNAM llega invicto, con un estilo de futbol renovado, gracias al técnico que hace años hizo su primer intento con Morelia.Alimentan en Xolos hambre de triunfoXolos es uno de los 4 equipos invictos del Clausura 2018 y marcha en quinto de la clasificación pero no se conforma y quiere trepar a la cima hoy al recibir al Querétaro.Juan Carlos Valenzuela, defensa del Tijuana, aseguró en entrevista con CANCHA que los canes fronterizos tienen hambre, lo cual les ha inyectado el técnico Diego Cocca.“Estamos bien, ya con el inicio del torneo y más adelante arrancaremos Concachampions, sabemos lo que queremos en este torneo, la revancha deportiva del torneo pasado, de no haber clasificado y con mucho compromiso”, explicó el “Topo”.“(Cocca) Es un tipo trabajador, muy profesional, metido con su trabajo, con su equipo, con los jugadores, con la institución y está tratando de plasmar su sello en el equipo, y los que nos quedamos tenemos esa revancha deportiva”.El conjunto fronterizo suma 9 puntos, luego de 2 triunfos y 3 empates, pero en el Estadio Caliente ha demostrado que nadie saldrá vivo, pues ahí consiguió las victorias que lleva hasta ahora.“Lo ideal es ser un equipo protagonista, un equipo que proponga en cualquier cancha”, apuntó.“Y conforme vayan pasando las jornadas y vayamos aprendiendo, y entendiendo lo que quiere el técnico, el equipo va a ir mejorando”.HOY POR TVMorelia vs Pumas6:00 p.m. / TV AztecaXolos vs Querétaro8:00 p.m. / TV Azteca

