A todo tren, sometido a intensas jornadas de trabajo, el pitcher juarense Daniel de la Fuente, prospecto de los Rojos de Cincinnati, cumple con un arduo campamento en República Dominicana, donde se pone a tono y en forma, previo a los entrenamientos de primavera del equipo, en Phoenix, Arizona.De la Fuente Vale, de 20 años y 1.85 metros, tiene como meta presentarse al ‘spring training’ de los Rojos, a partir del 28 del mes en curso, en óptimas condiciones y pelear un lugar en las sucursales de la organización, de Clase A hacia arriba, y evitar pasar por la Rookie League.“Ésa es la mentalidad que tengo ahorita, llegar y no pasar por la Rookie, que no me gustaría, en lo personal, pero viendo la evolución, en marzo me estarían diciendo para dónde voy”, expuso.El joven serpentinero, quien el 22 de agosto pasado estampó su firma con los Rojos, se levanta a las cinco y media de la mañana, hora de República Dominicana, -2:30 AM de Juárez-.Treinta minutos después, los serpentineros como él empiezan a correr y finalizado esto, viene después un tiempo para desayunar.“Vas al campo, haces tu programa de tiros, todo lo que tienes que hacer, cómo moverte en el cuadro, cómo asistir, las jugadas de toques”, comentó.Después de la comida, por la tarde cumple con una sesión de pesas en el gimnasio y luego, un merecido descanso.“La primera semana estuvo muy pesada. No me acostumbraba al horario, son tres horas de diferencia”, expuso.Pasado este punto y ya adaptado a la rutina, el lanzador que debutó en la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana, el 21 de mayo pasado, en el triunfo de 11 a 0 sobre los Bravos de León, destacó que su evolución en el tema físico ha sido muy buena.Ello, gracias a que el preparador físico se encarga del ex pitcher de Piratas en esta ciudad, trabaja aparte y más fuerte con él.“Muy bien, he bajado seis libras todo este tiempo”, manifestó.La estancia de tres semanas en la isla ha resultado muy confortable para el joven lanzador.“Muy buena, está muy agradable aquí el ambiente”, afirmó.