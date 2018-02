Pebble Beach, California— El exmariscal de los Vaqueros de Dallas, Tony Romo, hará su debut en el Tour de la PGA el mes entrante en la República Dominicana.Como jugador, no como corresponsal.Romo, ahora el analista principal de CBS Sports, recibió una exención patrocinadora para jugar en el Campeonato del Puntacana Resort & Club del 22 al 25 de marzo. El evento, el cual está en su primer año, se realizará opuesto al Dell Technologies Match Play, un evento de Campeonatos Mundiales de Golf que atrae a los mejores 64 jugadores del mundo.“Uno nunca sabe qué tan bueno es hasta que juegas y haces tu mejor esfuerzo”, dijo Romo ayer. “Obviamente las posibilidades de ganar contra estos jugadores no son muy buenas. Creo que todos sabemos eso. Pero creo que eso es lo que hace que sea divertido y que resulte ameno. También creo que el reto que se me presenta es lo que un competidor de verdad quiere”.Romo se unirá a una corta lista de atletas que han intentado competir contra aquellos que hacen del golf una forma de vida.Mark Rypien, el exesquinero de los Pieles Rojas, jugó el Abierto de Kemper en 1992. Obtuvo rondas de 80-91 y no logró calificar por 27 golpes.Ken Harrelson, jardinero de los Medias Rojas de Boston en 1968, calificó para el Abierto de Gran Bretaña en 1972 y quedó fuera por un solo golpe.

