Reanudan rivalidad

Indianapolis— El gerente general de los Potros de Indianapolis Chris Ballard expresó ayer que la rivalidad con los Patriotas de Nueva Inglaterra “se ha reanudado”.Ballard habló con reporteros por casi media hora ayer, tratando de explicar por qué Josh McDaniels se retractó de un acuerdo para ser el nuevo entrenador de los Potros y permanecer como coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra.Y por si no quedó claro el disgusto de Ballard con su ocasional mirada intensa o el fuerte tono de voz, el gerente no dejó lugar a dudas cuando partió del salón.“La rivalidad se ha reanudado”, comentó antes de salir.Una búsqueda por un técnico a mitad de febrero no era precisamente lo que Ballard tenía en mente cuando Chuck Pagano fue despedido el 31 de diciembre, apenas horas después de que Indianápolis concluyera la temporada con récord de 4-12.El martes, el equipo había anunciado en Twitter que McDaniels había sido contratado, pero poco después, McDaniels llamó para avisar que había cambiado de parecer.El otro finalista, Mike Vrabel, ya fue contratado por Tennessee. Otro candidato importante, Mike Nagy, fue contratado por Chicago. El técnico de Baylor Matt Rhule, quien también se entrevistó para el cargo, está de vuelta en la universidad preparándose para la pretemporada. No queda claro qué otros candidatos tienen los Potros.Ballard dijo que los Potros tienen varios otros candidatos para el cargo de técnico, incluso algunos que no han podido entrevistar porque sus equipos estaban en los playoffs.De otro lado, Ballard añadió que no cree que el quarterback Andrew Luck necesitará más cirugía, aunque el jugador no ha estado lanzando pases en prácticas.

