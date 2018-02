Urge ayuda

Cleveland— LeBron James dice que no será intercambiado, aunque cualquier otro movimiento deberá estar siendo contemplado por los Cavaliers de Cleveland.Por el momento aún no queda claro si habrá manera alguna de hacer la diferencia.Los Cavaliers son un equipo que está inmiscuido en un gran problema y necesita urgentemente hacer un cambio para volver a reactivar una temporada que muestra señales de estar saliéndose de control. Pero están ya a sólo unas horas de poder encontrar la ayuda que necesitan por medio de un intercambio, ya que la fecha límite para hacerlo es este jueves por la tarde.Los jugadores de impacto son canjeados, pero esta temporada los más grandes podrían haber sido ya intercambiados. Jimmy Butler, Chris Paul, Paul George y Camelo Anthony ya entablaron acuerdos durante el transcurso del verano, al igual que Kyrie Irving —en una moción que pudo haber sido contraproducente para los Cavaliers. Su exarmador ha conducido a Boston hacia la cima de la Conferencia Este, mientras que Isaiah Thomas ha estado batallando en ponerse al corriente durante el breve tiempo que ha estado disponible desde que se recuperó de una lesión en su cadera.Cleveland también adquirió al primer seleccionado de los Nets de Brooklyn en dicho acuerdo, una muy probable selección de lotería. Pero los nombres de los jugadores que fueron mencionados con mayor frecuencia antes de la fecha límite de este año —tales como DeAndre Jordan y Lou Williams de los Clippers, y Tyreke Evans de Memphis— no valen un convenio tan codiciado. Ciertamente pueden ayudar a los equipos, pero quizás no a aquellos que han perdido el rumbo, como los Cavaliers, quienes han perdido 14 de 21 partidos y que apenas se aferran a un lugar entre los cuatro mejores de la Conferencia Este.La fecha límite fue adelantada esta temporada, ya que la NBA sentía que les daría a los jugadores que fueron intercambiados la oportunidad de utilizar el descanso de Juego de Estrellas para aclimatarse a sus nuevas situaciones. La fecha límite anteriormente estaba programada para después del descanso, y al parecer los Cavaliers no querrían esperarse tanto esta temporada.Cleveland ha podido encontrar la ayuda necesaria a finales de la temporada en años recientes al contratar a jugadores veteranos que han recibido una baja incentivada y que han sido liberados, pero incluso ese tipo de acción podría no estar a disposición esta vez. Con tanta incertidumbre en torno al futuro de James, Cleveland podría no ser un destino demasiado atractivo para aquellos veteranos que tienen otras opciones.Pero el futuro inmediato de James está claro. Él dijo el martes después de la derrota de 116-98 en Orlando que no prescindirá de su cláusula de no-intercambio y que terminará la temporada en Cleveland.No podría abandonar a mis compañeros de equipo de esa manera. Simplemente no podría hacerlo”, dijo James. “Hemos trabajado muy duro en esto todos los días”.Pero simplemente dicho trabajo no está rindiendo sus frutos.Rockets 109, Heat 101Miami— De la mano de 41 puntos de James Harden, los Rockets de Houston superaron ayer 109-101 al Heat de Miami para su sexta victoria seguida y la décima en 11 partidos. Chris Paul aportó 24 puntos y siete asistencias para los Rockets.Nets 106, Pistones 115Detroit—Andre Drummond anotó 17 puntos y recuperó 27 rebotes, y los Pistones de Detroit extendieron a cinco su racha de victorias al vencer 115-106 a los Nets de Brooklyn.Blake Griffin sumó 11 de sus 25 puntos en el cuarto periodo para los Pistones, que no conocen la derrota desde que lo adquirieron la semana pasada.Timberwolves 138,Cavaliers 140(TE)Cleveland— LeBron James clavó un disparo de media distancia sobre Jimmy Butler en la agonía del tiempo, dándole a los Cavaliers de Cleveland la victoria 140-138 sobre los Timberwolves de Minnesota.Instantes después que James tapó el lanzamiento de Butler con 1.3 segundos en el reloj, el astro de los Cavs atrapó un largo pase de Jeff Green, generó algo de espacio frente a Butler y encestó su disparo inclinándose hacia atrás, poniendo fin a la racha de ocho derrotas de Cleveland.