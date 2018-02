Ciudad de México— Jérémy Ménez lleva un mes en México y ya piensa en echar raíces en el América, con muchos títulos de por medio.En el Antalyaspor de la Liga turca también generó muchas expectativas, pero los retrasos en los pagos lo orillaron a buscar otras opciones, qué importaba si por primera vez en 13 años de trayectoria emigraba del futbol europeo.“Sabía que era una opción en mi carrera completamente diferente, pero que necesitaba. Hoy soy realmente muy feliz de estar aquí , espero que pueda ser, por qué no, una estancia muy larga. Espero estar aquí todo el tiempo posible”, expresó el media punta de las Águilas.Lo máximo que Ménez ha jugado en un club son tres años, en la Roma (2008-11) y el PSG (2011-14).De presión también sabe porque jugó con el Milán, que siempre tiene los reflectores encima más allá de su declive en Italia. Sabe bien dónde pisa en México, ya que a su llegada calificó al América como “el más grande” y hoy apunta a ser campeón en su primer torneo, tal y como en 2015 lo consiguió su compatriota André Pierre-Gignac.“Todo es posible, vamos a dar lo máximo en cada partido para ganarlo, vamos a hacer nuestra mejor actuación posible para ganar el torneo.“Vamos a dar lo máximo para ganar los torneos que estamos jugando, la Concacaf, el torneo de aquí, todo es posible”, mencionó.Ménez no tiene queja ni del país ni de su Liga.“Me parece muy bien el futbol mexicano, veo que es un futbol de mucha técnica, muchas cualidades, y por lo tanto me siento bien de jugar acá”, sentenció.RESALTA RESPALDO DEL ‘PIOJO’ HERRERACon 36 minutos en el campo en calidad de relevo, Jérémy Ménez se estrenó el pasado sábado como goleador en México.El volante ofensivo de las Águilas recordó la principal instrucción que le dio Miguel Herrera, técnico del América, y lo demás fluyó.“Me comentó (Herrera) que esté tranquilo, que juegue como lo sé hacer, que no pierda la cabeza. Es un entrenador que da mucha confianza a los jugadores, nos ayuda mucho, es muy fino en sus indicaciones”, sostuvo Ménez a Grupo Reforma.El jugador francés resaltó la personalidad de Herrera por su toque humano, por encima de lo explosivo que pueda parecer en el banquillo.“Eso es bueno (ser explosivo), con el entrenador todo marcha bien, es verdaderamente un buen entrenador y una buena persona, eso ayuda mucho”, apuntó.Y valoró el marcar su primer gol como americanista por el recinto donde lo hizo.“Muy contento, me ha alegrado mucho porque es cierto que era mi primer gol aquí en América y que haya sido en el Estadio Azteca fue una sensación muy especial”.Jérémy ingreso para el segundo tiempo del juego ante Lobos BUAP y al 81’ puso el balón casi con la mano en la red del rival.El próximo sábado podría aparecer ya como titular con las Águilas en la visita a Tigres.

