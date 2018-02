Sevilla se instala en la final de la Copa del Rey

Madrid— Con goles de los argentinos Joaquín Correa y Franco Vázquez, Sevilla dio cuenta ayer 2-0 de Leganés y puso fin a la sorprendente marcha del modesto club madrileño en la Copa del Rey.Correa abrió el marcador a los 15 minutos y Vázquez lo sentenció a los 89 tras una bonita maniobra individual para que Sevilla avanzara a la final del torneo por segunda vez en tres ediciones, imponiéndose 3-1 en la cuenta global.Leganés, club asentado en el sur de la capital, fue el verdugo de Real Madrid en los cuartos de final y de Villarreal en los octavos.Sevilla, cinco veces campeón de la Copa, se las verá con el ganador de Barcelona o Valencia, que juegan este jueves. Barcelona, que venció a Sevilla en la final de 2016, ganó en el duelo de ida ante Valencia por 1-0 en el estadio Camp Nou.La final será el 21 de abril.“Hemos conseguido uno de los objetivos de la temporada”, dijo el zaguero argentino del Sevilla Gabriel Mercado. “Todavía no conseguimos nada, pero sí jugar una final que era un objetivo muy importante. El club ha hecho un esfuerzo enorme para contratar a jugadores en los que hay muchas expectativas”. Sevilla disputará su 17ma final en 12 años, cuatro en la Copa del Rey.Fue un partido parejo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con un Leganés que no dejó que el local se apoderase de la iniciativa.Correa adelantó a los andaluces tras una gran jugada del delantero colombiano Luis Muriel, quien superó la marca de un zaguero dentro del área y cedió para que el volante argentina nada más tuviera que empujar el balón al fondo. Muriel fue el autor del gol sevillista en la ida.Aunque no generó peligro, Leganés estuvo vivo en el partido hasta que Vázquez selló la victoria. El volante argentino tiró un túnel y definió de zurda al ángulo superior.Leganés tiene uno de los presupuestos más austeros de la liga española, y apenas cumple su segunda temporada en la máxima categoría.“Sabíamos que no era nada sencillo pero lo hemos peleado. No nos ha dado y el rival ha sido mejor que nosotros”, dijo el técnico de Leganés Asier Garitano. “Esta Copa nos servirá para aprender y para sacar conclusiones de cara al futuro”.Sevilla ha tenido altibajos desde la llegada del técnico italiano Vincenzo Montella en la pausa de invierno para reemplazar al argentino Eduardo Berizzo, luego de una mala racha que hizo retroceder al club en la clasificación de la liga.“No se estaban dando las cosas y este es un premio al trabajo que estábamos haciendo. Lo pasamos muy mal hace unos meses y ahora estamos contentos de llegar a una final”, dijo Correa.

