Exhiben sus cualidades

Miguel ‘Mickey’ Román tiene prohibido perder, pero la prueba que sostendrá el próximo sábado no será nada sencilla ante el colombiano Arístides Pérez.Ayer, en el entrenamiento público efectuado frente a la Plaza de Armas, los protagonistas principales de la función se vieron por vez primera las caras.Román Portillo ya tiene en la bolsa la oportunidad de pelear por el título mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, pero una derrota echaría a la basura el trabajo de muchos años. Frente a él tendrá a un rival de pegada y mucha lona recorrida.“Mi sueño siempre ha sido ser campeón mundial, desde muy pequeño, llevo muchos años picando piedra y ahora que tengo la oportunidad de ir por el cinto verde y oro no le puedo fallar a mi gente de Juárez, a mi familia, a mis amigos, a todos los que siempre han creído en mí, y sobre todo a mí mismo, el orgullo de todo Ciudad Juárez está en juego”, señaló el boxeador fronterizo.Miguel ‘Mickey’ Román arriesga su estatus de retador oficial al título del ante el cafetalero. Ayer tuvieron su primer frente a frente, lanzándose retos y amenazas de cara al duelo de noqueadores que sostendrán este sábado.Román se mostró contundente en sus ejecuciones con las manoplas, mientras que el sudamericano también dejó claro que tiene la pegada necesaria para enmudecer al gimnasio ‘Neri’ Santos.“Si al Siri Salido lo mande a la lona, a Román lo voy a mandar a dormir temprano”, fueron las palabras de Arístides Pérez.El colombiano, quien dentro de su carrera cuenta con haber mandado a la lona al ex campeón mundial Orlando ‘El Siri’ Salido, ahora no quita el dedo del renglón de pegarle al púgil juarense.“Ya estamos en el peso, estamos en las 130 libras, estamos más que listos”, sentenció el originario de Cartagena.La segunda pelea estrella de la noche será otra batalla con título de por medio, la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández y la norteamericana Noemí ‘No-No’ Bosques, van por el vacante cetro Internacional CMB.Diana y ‘No-No’ también lucieron sus habilidades, presumieron velocidad y puntería en otro duelo que tiene como ingrediente extra la añeja rivalidad entre mexicanos y estadounidenses, que han protagonizado memorables batallas a lo largo de la historia.También estuvo presente el ex olímpico mexicano Lindolfo Delgado, quien hizo gala de su buena técnica individual y fue bien recibido por la afición juarense a unos días de medirse con el local Héctor ‘Tizoc’ Mendoza.

