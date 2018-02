Bien enfocado

Vivida la experiencia de un cuarto lugar en el relevo 4X100, en la Universiada Mundial ‘Taipei 2017’, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el velocista Heber Gallegos utilizará la misma estrategia que empleó el año anterior, la cual, lo llevó a tener una exitosa temporada atlética y a brillar en el plano internacional con México: ir justa por justa.“Venimos con toda la actitud, motivados porque hay varios eventos internacionales. Aplicaremos la misma estrategia de años pasados que es competencia tras competencia y, claro, no quitar el objetivo que podemos calificar al evento internacional –Juegos Centroamericanos–”, expuso.Gallegos Moreno, velocista de 25 años y 1.80 metros, quien corre para los Indios de la UACJ, es preseleccionado nacional para ‘Barranquilla 2018’ y tendrá dos oportunidades para ganar su pase a Colombia: la Universiada Nacional y el Campeonato de Atletismo de Primera Fuerza.“Esas son las dos competencias más importantes que tenemos”, destacó.Heber resaltó que, en agosto anterior, en Taipei, la posta azteca que integró junto a Juan Carlos Alanís, César Ramírez, Iván Moreno y Arturo Sepúlveda (suplente), rompió dos veces el récord mexicano –en semifinal y final–, estableció uno nuevo de 39.17 segundos y no se achicó ante el poderío de sus oponentes.“La gran experiencia que nos deja es que competimos con personas muy muy fuertes y de muchos países y contamos con esa experiencia para no hacernos chicos frente a los rivales, que no somos diferentes, que también nosotros podemos”, afirmó.Con miras al estatal universitario del mes entrante, Gallegos Moreno participó el fin de semana pasado en el New Mexico Classic, en Albuquerque, Nuevo México, su primera competencia del año, donde marcó 21.90 segundos en los 200 metros.“Empezamos un poco bajo, dado que retomamos a mediados de enero el entrenamiento, pero estuvo muy buena la competencia, las marcas no fueron las esperadas, pero muy cerca de los objetivos que tiene el profesor Cosme –Rodríguez–. Nos sentimos muy bien por ser la primera competencia”, expuso.Acreedor al oro en 100 metros planos -10.28 segundos- y a la plata en 200 -20.88 segundos-, en la Universiada Nacional ‘UANL 2017’, en mayo anterior, Heber irá el mes entrante a Chihuahua por el pase al regional universitario en 100 y 200 metros, así como en los relevos 4X100 y 4X400.Además de la velocidad y el poder, en sus picos llevará, a la vez, la motivación y el compromiso de la participación cumplida en el mundial universitario y el deseo de seguir marcando la pauta.“Nos compromete, nos motiva más a no aflojarle y a seguir dando el paso duro aquí en lo que es el atletismo dado que los objetivos se cumplieron y estos nuevos objetivos para el 2018 esperemos y se cumplan también”, expuso.Pese a que inició un poco flojo el año, Heber indicó que ha retomado muy rápido el ritmo competitivo.

