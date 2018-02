Por siempre un Maverick

Dallas— Dirk Nowitski aceptó hace años la realidad de que si pasaba toda su carrera con los Mavericks de Dallas no significaría gran cosa y habría pocas posibilidades de ganar un segundo campeonato.El jugador europeo de mayor reconocimiento en la historia de la NBA nunca consideró seriamente abandonar la franquicia que lo cortejó cuando aún era un adolescente en Alemania y que luego los seleccionó cinco días después de que cumpliera los 20 años en 1998.Ahora en su temporada 20, Nowitzki se siente conforme con la idea de conducir a los Mavericks a conseguir su primer título y puede intentar ayudar a construir un equipo mucho más joven para hacer que Dallas vuelva a contender por el campeonato.“Simplemente creo sentirme orgulloso de esta ciudad, de esta organización, sin importar por lo que esta ciudad o esta franquicia hayan tenido que pasar, quiero llevarla lejos”, dijo Nowitzki. “Quiero estar ahí si es reconstruida, quiero llevarla lejos y ayudar en todo lo que pueda. Si estamos jugando por un campeonato, entonces eso es justo lo que haré”.Los Mavericks no han ganado una serie de los playoffs desde que vencieron a Miami en la final en el 2011, la primera temporada de LeBron James con el Heat. Tuvieron un lamentable arranque por segundo año consecutivo, y es seguro que se perderán los playoffs por dos temporadas seguidas por primera vez desde las primeras dos de Nowitzki.El haber quedado fuera de la contienda no significa mucho para el contexto de la carrera de Nowitzki: un jugador de siete pies de estatura que cambió la manera de jugar con sus disparos de tres puntos, siendo el primer jugador extranjero en alcanzar los 30 mil puntos y la distinción junto con Kobe Bryant (de los Lakers) como los únicos jugadores que han pasado 20 temporadas con una misma franquicia.Nowitzki sigue siendo un titular —Carlisle llegó a declarar a comienzos de esta temporada que él seguirá siendo un titular mientras siga jugando— Pero por lo regular se queda en la banca a los finales de los partidos. Probablemente es el cuarto encestador al que se recurre, después de Harrison Barnes, Wesley Matthews e incluso del armador novato Dennis Smith Jr.Grizzlies 82, Halcones 108Atlanta— Dennis Schroder anotó 22 puntos y Atlanta venció ayer 108-82 a Memphis, endosándole a los Grizzlies su cuarto revés seguido.El alemán Schroder, quien no jugó en el último periodo, repartió cinco asistencias por los Hawks. El novato John Collins aportó 15 puntos con 10 rebotes.Celtics 91, Raptors 111Toronto— Kyle Lowry anotó 23 puntos y C.J. Miles colaboró con otros 20 para que los Raptors de Toronto dominaran 111-91 a los Celtics de Boston, que vieron rota una racha de cuatro victorias.Rockets 123, Nets 113Nueva York— James Harden anotó 36 puntos, rebasando los 15.000 en su carrera, y los Rockets de Houston vencieron 123-113 a los Nets de Brooklyn para su quinta victoria seguida.Cavaliers 116, Magic 98Orlando, Florida—Jonathon Simmons contabilizó 22 de sus 34 puntos en el tercer cuarto y el Magic de Orlando revirtió un déficit de 21 puntos para vencer 116-98 a los Cavaliers de Cleveland. Simmons fijó un récord personal de anotación.Los Cavaliers anotaron 43 puntos en el primer cuarto, pero se fueron 6 minutos y medio sin anotar en el último.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.