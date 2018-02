Logra México el del honor

Zapopan, Jalisco— El primer triunfo de México en la Serie del Caribe llegó... muy tarde.En el juego nocturno que marcó la despedida del cuadro azteca del certamen, los locales barrieron 8-1 a República Dominicana.Los aficionados en el Estadio de los Charros no perdonaron la falta de efectividad del equipo mexicano y, durante su presentación, fueron abucheados uno a uno, en especial al mánager Benjamín Gil, quien en entrevista con Grupo REFORMA se defendió de las críticas y afirmó que él no formó al equipo."Me culparon por cómo formé el equipo, yo no lo formé ¿a poco creen que me gustó sacar a 14 de mis jugadores que me dieron el campeonato?", dijo.Cuando los Tomateros de Culiacán salieron campeones de la Liga del Pacífico, contaban con 32 jugadores.Para jugar la Serie del Caribe 2018, el cuadro sonorense tuvo que dejar fuera a prácticamente a la mitad del plantel y completar un roster de 28 elementos.Pese a ello, Sergio Mitre tuvo desde la lomita una destacada actuación ante los dominicanos como lanzador abridor por México y controló el bateo de la oncena rival durante seis entradas y dejó el juego ganado 8-1. Su lugar fue tomado por el lanzador derecho Jesús Castillo.Antes, en el juego que antecedió al de México, Cuba se encargó de dar cuenta del campeón Puerto Rico por 6-3.Raúl González pegó un doblete en la séptima entrada para impulsar la carrera de la victoria y Leandro Martínez conservó la delantera con un gran relevo para que los cubanos se quedaran con el primer lugar del certamen con foja de 3-1.El batazo de González remolcó a Frank Morejón a con la carrera de la diferencia, mientras que Martínez (1-0) no aceptó hits ni carreras en cuatro entradas para agenciarse el triunfo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.