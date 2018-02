Les dan otro repaso

Ni en el torneo de liga ni tampoco en la Copa MX, carentes de espíritu de lucha, de amor propio, llenos de tibieza y timidez en la cancha, los Bravos FC Juárez ofrecieron anoche otro papelón en la justa copera y fueron goleados 3-0 por Lobos BUAP, en Puebla, Puebla.Metidos en una espiral descendente y en un tobogán del que no pueden o no quieren salir, los Bravos quienes no ganan desde el 13 de enero, -dos a uno a San Luis en la liga-, sumaron su sexto partido sin triunfo –en ambos torneos–.Con tres puntos y un juego pendiente contra Pumas UNAM aquí, el 28 de febrero, prácticamente dijeron adiós a sus posibilidades de clasificar a octavos de final en la copa.Si bien, los Bravos tuvieron la pelota en los minutos iniciales del encuentro y mandaron centros al área por el costado derecho con Alejandro García y cobraron un tiro de esquina por Johan Arango –el mejor que salió de cambio- y anotaron por medio del debutante Carlos Ibargüen, gol que fue anulado por fuera de lugar, atrás fueron un desastre.En jugadas muy similares, Luis López y García perdieron dos balones en la salida que por poco terminan en gol, a no ser por una oportuna intervención del portero Iván Vázquez en la primera de ellas.A los 18 minutos, en un tercer yerro del cuadro bajo fronterizo, Diego Jiménez cargó bien en el cuerpo a cuerpo a Luis López.López cayó al césped, tocó la pelota con la mano dentro del área, el árbitro central Miguel Ángel Flores aplicó la ley de la ventaja y no marcó penalty, dejó correr la jugada, apareció entonces Jerónimo Amione quien pateó a puerta y venció a Vázquez Mellado para el tanto de la ventaja de los licántropos. A los 40 minutos, Jiménez recibió un muy buen pase, le ganó la carrera a Vázquez, quien alcanzó a tocar el redondo en la salida y el hondureño Wesly Decas despejó antes que el esférico entrara a la portería.En el segundo tiempo, en el que el FC Juárez tuvo una opción de gol en un remate de López y otra más de Ibargüen, los Lobos volvieron a aullar a los 57 minutos.Amione recibió un pase de tres dedos de Jiménez, arrancó desde tres cuartos de cancha, se llevó por velocidad a Decas, recortó a López, quien hizo un cierre muy flojo, se entregó y el delantero venció a Vázquez con pierna izquierda.Superados ampliamente en el trámite del partido por los Lobos, a pesar de contar con seis extranjeros en el terreno de juego, entre ellos, el más desapercibido Matheus Cotulio, los fronterizos recibieron el tercer gol en tiempo de compensación.La jugada fue tan fácil para Lobos, que lució como un paseo al parque o una cascarita.Inició en una descolgada poblana, Jiménez cedió a Amaury Escoto, quien ante la complacencia de Decas, abrió a la izquierda para Juan García.García Sancho se quitó en un recorte a López, dejó para Jiménez quien simplemente tocó al fondo de las redes de Bravos para el 3-0 final, al 91 de juego.

