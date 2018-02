Exhortan a la calma

Filadelfia— Un estimado de 2 millones de personas que van a celebrar la tan esperada primera victoria en el Super Bowl de las Águilas de Filadelfia, llegarán mañana para ver el Trofeo Vince Lombardi desfilar por cinco millas llenas de jubilosos fanáticos.El alcalde demócrata Jim Kenney, les hizo un llamado a celebrar con pasión y orgullo y le advirtió al pequeño “contingente de personas problemáticas” que causaron problemas después de la victoria por marcador de 41-33 que tuvieron sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, que se mantuvieran alejados.Ayer, oficiales revelaron los planes para el desfile, diciendo que los fanáticos deberán esperar algunas sorpresas dramáticas, camiones con pantallas gigantescas, boletos gratuitos para el tren subterráneo y 850 sanitarios portátiles.Estos son algunos de los detalles del desfile:LA RUTAEl equipo saldrá del estadio en donde juegan las Águilas en el sur de Filadelfia, alrededor de las 11 a.m., circularán por Broad Street hacia el City Hall, a lo largo de Benjamin Franklin Parkway antes de terminar en los famosos escalones “Rocky” del Museo de Artes de Filadelfia.Catorce camiones con pantallas gigantes circularán por la ruta para asegurarse que los asistentes no se pierdan ninguna de las festividades.Las personas tendrán derecho a una cerveza Bud Light gratuita en unas dos docenas de bares, para cumplir la promesa que hizo la cervecería al tacle ofensivo Lane Johnson de las Águilas, antes de la temporada.TRANSPORTELa Autoridad de Transporte del Sureste de Pennsylvania va a ofrecer servicio gratuito en sus dos líneas importantes de trenes subterráneos, mientras que las líneas de transporte de los suburbios realizará sólo el servicio de la mañana.Kenney les dijo a las personas que no manejen en la ciudad, ya que docenas de calles estarán cerradas y se espera un fuerte embotellamiento en el tráfico.La ciudad también aplicará una larga lista de restricciones temporales para el estacionamiento y no se tendrá acceso a las rutas ciclistas que están cerca del desfile.“El CONTINGENTE DE PERSONAS PROBLEMÁTICAS’Kenney también espera que las personas que asistan mañana por la mañana al desfile estén más tranquilas que las que rompieron los cristales de las fachadas de las tiendas, volcaron un auto, comieron heces de caballo, colapsaron el toldo de un hotel, le pegaron en la cabeza al comisionado de la policía de la ciudad con una botella de cerveza, se subieron a los postes de la luz y encendieron fuegos artificiales después de la victoria de las Águilas el domingo por la noche.Catalogó a ese pequeño grupo de personas problemáticas como “el contingente de cabezones” y les dijo que se quedaran en su casa.

