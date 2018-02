Sugieren eliminar descensos

Toluca, Edomex— El Comité de Desarrollo Deportivo sugirió eliminar los descensos en la Liga MX.En la reunión realizada ayer en las instalaciones de la FMF, los representantes de los equipos colocaron esta propuesta sobre la mesa, con la idea de que los conjuntos que participan en la Liga de Ascenso puedan certificarse y todos tengan derecho a buscar un sitio en la Primera División.Actualmente, sólo 6 de los 16 clubes de la División de Plata pueden ascender.En caso de que la propuesta tome fuerza en las siguientes reuniones del Comité, ésta sería llevada a la Asamblea de Dueños para someterla a votación.“Hay muchas propuestas en la mesa, ésa es una (eliminar los descensos), hay otras que es todo lo contrario. Se manejan todas las posibilidades, se manejan los extremos, se manejan las posibilidades en medio de los extremos hasta que, de todas, se busca conseguir la mejor decisión para que pueda aplicarse y sea lo mejor para el futbol mexicano.“Mientras no haya una decisión que emane de estos análisis, pues no hay mucho qué platicar. Cuando se terminen los análisis, cuando se llegue a una conclusión positiva, primero se tiene que llevar a la Asamblea”, dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.De manera extraoficial se informó que los ascensos y descensos se pospondrían a partir de 2019 y durante un periodo de 4 años.Asimismo, Bonilla confirmó que durante la reunión de trabajo se discutió la posibilidad de reducir el número de extranjeros o jugadores no formados en México, como están catalogados en el reglamento.“Hablamos de formados y no formados, y sí, se tocó en la mesa, se siguió analizando, se ha estado analizando la estadística de lo que hemos venido viviendo con respecto a ese artículo del Reglamento y se seguirá estudiando y se seguirá analizando”, agregó Bonilla.

