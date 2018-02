Ciudad de México.- Henry Martín se sirvió como en buffet en la jornada 5 ante Lobos BUAP y gestó el llamado “hat-trick” que no se veía por parte de un jugador de las Águilas desde hace casi año y medio.Antes del exdelantero del Tijuana fue el también mexicano Oribe Peralta quien se despachó con tres anotaciones con la camiseta americanista.Oribe firmó 3 goles en el Estadio Azteca en la fecha 2 del Apertura 2016, en el triunfo de 3-1 sobre Toluca, equipo por el cual marcó Carlos Esquivel.En esa ocasión, Peralta logró sus tantos a través de una pena máxima, un remate con la cabeza tras tiro de esquina, y una escapada a pase largo desde el medio campo, jugada en la que saca al guardameta rival al conectar con la testa y define de izquierda.Desde entonces no había un integrante del América que se destapara con una tercia de goles en un mismo partido, hasta la fiesta que armó Martín el pasado sábado.Tanto Oribe como Henry se quedaron a una anotación de emparejar a Miguel Layún, quien el 26 de septiembre del 2014 hizo 4 goles para las Águilas, sobre Santos en el Estadio Corona para una victoria de 4-1.Layún no hizo un sólo gol con la cabeza en esa oportunidad.

